Джонатан Уитли: «Нам есть, чем гордиться!»

Габриэль Бортолето принес команде Audi первые два очка на старте нового сезона Формулы 1. Девятый финиш пилота стал значимым достижением для коллектива в дебютном этапе.

Руководитель Audi Revolut F1 Team Джонатан Уитли отметил, что Бортолето проявил зрелость и хладнокровие в ходе всей гонки. По его словам, старт оказался непростым, но Габриэль сумел собраться и уверенно провести оставшуюся дистанцию.

«Мы сделали ставку на агрессивную стратегию с двумя пит-стопами, чтобы оказать давление на конкурентов», — сообщил Уитли. Он добавил, что при немного ином стечении обстоятельств команда могла бы побороться за восьмое место. Также он выразил сожаление в связи с тем, что Нико Хюлкенберг не смог принять участие в гонке, несмотря на боевой настрой пилота.

Финиш на девятой позиции и первые заработанные очки стали, по словам руководителя, отличным началом для Audi в Формуле 1 и историческим моментом для коллектива.

Габриэль Бортолето, занявший девятое место, подчеркнул, что очень рад принести команде очки на первом этапе под флагом Audi. Он отметил, что этот результат — заслуженная награда за кропотливую подготовку в межсезонье, а надежная работа автомобиля и силовой установки позволила добиться успеха.

Пилот признал, что гонка проходила в напряженной борьбе, а новые правила добавили хаотичности событиям на трассе. Несмотря на это, темп команды был высоким, а взаимодействие с механиками и инженерами на пит-стопах прошло на высоком уровне.

Бортолето отметил, что результат превзошел ожидания команды от дебютного уик-энда и стал хорошей отправной точкой для дальнейшего развития. Однако он подчеркнул, что впереди еще много работы, и команда будет стремиться к новым успехам в следующих этапах.

Что касается Нико Хюлкенберга, он не смог выйти на старт из-за технической проблемы, возникшей по пути на стартовую решетку. Команда сейчас выясняет причины произошедшего. Пилот выразил удовлетворение тем, что Audi удалось заработать первые очки благодаря результату напарника. Хюлкенберг отметил, что это достойное начало новой главы для Audi в Формуле 1 и выразил уверенность в успешном возвращении на трассу уже на следующей неделе.