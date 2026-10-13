Джолион Палмер прокомментировал ошибку Хэмилтона на Гран-при Сингапура

Бывший гонщик Формулы 1 и эксперт F1TV Джолион Палмер разобрал действия Льюиса Хэмилтона в гонке в Сингапуре. Он предположил, почему гонщик Ferrari не выполнил указание команды, остался на трассе и в итоге потерял шанс подняться на подиум.

Для Льюиса Хэмилтона уик-энд в Сингапуре сложился непросто, а гонка не принесла желаемого результата. Британский гонщик решил не заезжать в боксы во время режима виртуальной машины безопасности, из-за чего продолжил выступление на изношенных мягких шинах и начал терять позиции.

Поначалу решение Ferrari оставить Льюиса на трассе казалось крайне странным. Было практически очевидно, что ему всё равно понадобится ещё один пит-стоп. Ранее Хэмилтон первым среди лидеров перешёл с Medium на Soft, поскольку в начале гонки шины Medium не обеспечивали необходимого темпа.

Появление виртуального автомобиля безопасности создало идеальные условия для пит-стопа с минимальными потерями времени в борьбе с Кими Антонелли и гонщиками McLaren.

Как выяснилось, именно такой вариант Ferrari и предложила Хэмилтону. Однако окончательное решение остаётся за гонщиком: если он выбирает продолжить движение, команда уже не может изменить ситуацию. Именно это и произошло в Сингапуре.

Почему Хэмилтон отказался от пит-стопа?

Гонщик, находящийся в кокпите, лучше ощущает уровень сцепления и состояние шин, чем инженеры на командном мостике. На втором отрезке Льюис сохранял хороший темп на мягких шинах и полагал, что сможет добраться на них до финиша без существенного падения скорости. Кроме того, на трассе, где обгоны даются непросто, он, вероятно, счёл сохранение позиции более важным фактором.

В этом году Хэмилтон неоднократно публично критиковал стратегию команды. Обычно это происходило в ситуациях, когда Ferrari не меняла гонщиков местами, несмотря на их борьбу друг с другом и потерю времени.

Льюис остаётся одним из наиболее активных противников командных приказов, хотя для Формулы 1 подобная практика является обычной. То же отношение проявилось и после пит-стопа в Сингапуре.

Фото: F1news.ru

Особенно примечательно, что незадолго до этого, в Малайзии, Хэмилтон сам добивался возможности остаться на трассе во время выезда машины безопасности. Тогда решение принесло результат: Льюис опередил нескольких соперников, включая Ландо Норриса и своего напарника Шарля Леклера. Благодаря этому он оказался впереди группы быстрых машин и получил шанс побороться за подиум.

Когда гонщик не согласен со стратегами?

Гонщики нередко иначе, чем стратеги, оценивают необходимость пит-стопа. Инженеры в первую очередь используют расчёты и данные, тогда как гонщики ориентируются на собственные ощущения и интуицию.

Такая ситуация может сильно раздражать гонщика. Он и без того работает за рулём на пределе возможностей, но одновременно вынужден оценивать стратегическую картину прямо во время гонки. Порой ему кажется, что он способен принять более точное решение, чем специалисты на командном мостике, перед которыми находятся все необходимые данные.

Однако я всё же считаю, что гонщик должен прислушиваться к своим стратегам. Обмен информацией обязан быть двусторонним, но игнорировать рекомендации команды крайне опасно. Стратеги видят общую картину происходящего, недоступную человеку за рулём.

Иногда гонщики запрашивают время кругов соперников, чтобы получить от инженеров максимум информации с мониторов. Это позволяет им принимать решения непосредственно в кокпите. В Сингапуре Льюис также обсуждал с гоночным инженером Карло Санти время кругов соперников на заключительном отрезке.

Такие данные могли помочь Хэмилтону точнее оценить износ шин у соперников на финальном отрезке. Но из-за неразберихи в обмене сообщениями он не получил нужную информацию до появления виртуального автомобиля безопасности. Возможно, если бы Льюис лучше понимал, насколько износились шины у остальных гонщиков на первом отрезке, ему было бы проще разобраться, почему команда рекомендовала заехать в боксы.

В обычной ситуации пит-стоп иногда можно отложить на круг. Но при виртуальном автомобиле безопасности преимущество от остановки в боксах доступно лишь короткое время. После пропущенного момента второй такой возможности уже не возникает.

Хэмилтону стоило последовать указанию команды, и тогда он почти наверняка закончил бы гонку на подиуме. При этом определённую роль сыграла и недостаточно эффективная коммуникация между гонщиком и инженерами.

Не слишком ли острая борьба внутри Ferrari?

Фото: F1news.ru

Мне интересно, повлияло ли на решение Льюиса в Сингапуре стремление поступить не так, как его напарник, и опередить его. Хэмилтон видел, как Леклер заехал в боксы прямо перед ним. Наверняка он понимал: даже при успешном двойном пит-стопе Ferrari вернётся на трассу позади напарника и не сможет получить преимущество благодаря более свежим шинам.

Мне кажется, два гонщика Ferrari настолько хотят превзойти друг друга, что временами это отражается на общем результате команды.

В Зандфорте Леклер на последнем круге предпринял почти безнадёжную атаку по внутренней траектории в шестом повороте. В результате оба гонщика Ferrari лишились возможности побороться с Джорджем Расселлом за подиум.

В Монце Хэмилтон на старте пошёл на рискованную атаку по внутренней траектории в борьбе с Леклером. Затем Шарль во второй части шиканы жёстко вытеснил напарника за пределы трассы, а позднее извинился, признав, что зашёл слишком далеко.

После этого команда провела откровенные разговоры с гонщиками. Но я всё же задаюсь вопросом, не стало ли решение Хэмилтона в Сингапуре ещё одним примером готовности идти на дополнительный риск ради победы над напарником без учёта общей ситуации.

Как бы то ни было, произошедшее показало: сейчас Хэмилтон не всегда доверяет своей команде. После гонки в Сингапуре его решение выглядело не лучшим образом. Игнорирование рекомендаций команды — серьёзный шаг, и, думаю, воскресным вечером Льюису пришлось непросто. Он извинился и признал свою ответственность за случившееся.

Теперь Ferrari необходимо улучшить взаимодействие между инженером и гонщиком. Сообщения слишком часто оказываются недостаточно ясными и конкретными, из-за чего гонщик раздражается и напрасно тратит силы.

Уверен, команде предстоит ещё много обсуждений, чтобы вернуть Хэмилтону доверие к стратегам. Возможно, пример Леклера, который выполнил правильную рекомендацию команды и добился результата, тогда как Льюис выбрал другой вариант, также поможет восстановить это доверие.