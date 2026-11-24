Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата Джолион Палмер в своей очередной колонке разобрал непростое положение команды Ferrari на Гран При Лас-Вегаса.

После недавнего столкновения между звёздными пилотами Ferrari вновь оказалась в центре кризиса. По мнению Палмера, ситуация показывает, насколько сложно держать в одной команде двух гонщиков, каждый из которых видит себя первым номером.

Инцидент в Лас-Вегасе эксперт рассматривает с двух сторон. С одной стороны, он напоминает столкновение пилотов McLaren в субботнем спринте в Сингапуре. С другой — за произошедшим стоят более глубокие причины.

После сингапурского уик-энда Палмер поддержал Ландо Норриса, который пытался опередить Оскара Пиастри. Эксперт счёл тот эпизод гоночным инцидентом, и стюарды придерживались такой же позиции.

В случае с Лас-Вегасом, считает Палмер, Шарль Леклер может воспринимать своё наказание как чрезмерно суровое. Как и Норрис в Сингапуре, он находился на внутренней траектории по отношению к Хэмилтону и попытался избежать контакта, когда понял, что Льюис не собирается оставлять ему место.

При этом действия Хэмилтона можно сравнить с более ранним эпизодом гонки, когда Норрис выполнил похожий манёвр и опередил Льюиса. По отношению к напарнику семикратный чемпион мира тогда действовал значительно осторожнее.

В эпизоде с Ландо Хэмилтон срезал поворот, чтобы не допустить столкновения. В ситуации с Шарлем он поступил иначе: перед поворотом взглянул в зеркала заднего вида, а затем не оставил напарнику пространства на трассе.

Таким образом, полностью снимать ответственность с Льюиса за случившееся нельзя. Так же Палмер оценивал действия Пиастри в Сингапуре. Однако подходы Ferrari и McLaren к внутренней борьбе между гонщиками заметно отличаются.

В Сингапуре руководство McLaren не стало давать пилотам особых указаний. Судя по всему, Норрис и Пиастри получили возможность в полной мере соперничать друг с другом на трассе.

В Лас-Вегасе же всего за пять поворотов до столкновения команда напомнила Шарлю о необходимости избегать осложнений. Ранее в гонке между ним и Хэмилтоном уже происходили острые эпизоды. Палмер задаётся вопросом, что ещё Фредерик Вассёр мог сделать, кроме предупреждения гонщика.

Несмотря на это, Шарль почти сразу пошёл на рискованный манёвр, которого можно было избежать. Палмер уже отмечал в этом году, что пилоты Ferrari ведут борьбу друг с другом агрессивнее, чем с соперниками из других команд. Гран При Лас-Вегаса стало ещё одним подтверждением этой тенденции.

Руководителю Скудерии приходится решать крайне сложную задачу, пытаясь контролировать поведение своих гонщиков. Теперь главный вопрос заключается в возможных последствиях произошедшего.

Пока складывается впечатление, что Хэмилтон и Леклер ставят личное соперничество выше интересов команды. Оба действуют жёстко, однако Шарль, по мнению Палмера, чаще оказывается за пределами допустимого.

Подобных примеров внутренней борьбы в Формуле 1 не так много. В Mercedes ранее возникали серьёзные проблемы во взаимоотношениях Нико Росберга и Хэмилтона, но со временем ситуация стабилизировалась.

Вассёр пытается сдержать своих гонщиков, однако пока добиться этого ему не удалось. Одним из первых шагов должно стать введение чётких правил, которые будут определять допустимые действия пилотов на трассе.

В случае нарушения этих требований команде придётся либо применять серьёзные штрафные санкции, либо даже предупреждать виновника о возможном отстранении на одну гонку.

Палмер считает, что попытка объединить двух таких гонщиков в команде уровня Ferrari оказалась неудачной. При этом Леклер недавно заключил с командой новый долгосрочный контракт, а Хэмилтон остаётся семикратным чемпионом мира и в этом году вновь демонстрирует очень неплохую форму.

Поэтому простое решение, предполагающее уход одного из пилотов из команды, в данном случае не подходит.

В этом году Ferrari не располагает достаточно быстрой машиной, и ни один из её гонщиков не претендует на титул. Однако в следующем сезоне команда может прибавить и включиться в борьбу за победу в чемпионате. Если же её пилоты продолжат сталкиваться на трассе, Скудерия не сможет завоевать ничего.

Ирония ситуации в том, что именно звёздный состав превратился в главную Ахиллесову пяту Ferrari. Палмер не завидует Фредерику Вассёру, которому предстоит решить эту проблему до 2027 года: после этого, по его мнению, будет уже поздно.