Джок Клиа уверен в прогрессе Aston Martin

Бывший главный гоночный инженер Ferrari Джок Клиа, ранее работавший и с другими командами Формулы 1, уверен, что Эдриан Ньюи и Aston Martin со временем смогут выйти из затяжного кризиса и добиться успеха.

О проблемах, с которыми в 2026-м столкнулись Ньюи и возглавляемая им команда из Сильверстоуна, уже неоднократно говорили. В частности, разработка машины AMR26 в прошлом году началась значительно позже, чем соперники приступили к созданию своих новых шасси. Программа аэродинамических исследований в Aston Martin стартовала на четыре месяца позже, чем у остальных команд.

«Похоже, все необходимые ингредиенты у них есть, – приводит слова Клиа PlanetF1. – Подобные истории, когда лучшие таланты переходят из команды в команду – наглядное напоминание всем нам, что побеждать в Формуле 1 очень и очень сложно. Я уверен, в течение ближайших нескольких лет Эдриан вместе с командой будут шаг за шагом продвигаться вперёд.

Эту главу его карьеры можно сравнивать с тем периодом, когда на основе команды Jaguar создавалась Red Bull Racing. Но лишь время покажет, по силам ли Aston Martin достичь вершины».

Клиа также спросили о характерной для современной Формулы 1 тенденции, при которой опытные инженеры становятся руководителями команд. В ответ он сказал: «Помню, когда Андреа Стелла и Джеймс Ваулз заняли высокие должности в McLaren и Williams, я подумал: «Надо же! Кто бы мог подумать, что парни, которые по-настоящему разбираются в нашем спорте, смогут стать хорошими руководителями?»

Я также не склонен недооценивать те особые дополнительные навыки и умения, которые требуются руководителю команды, чтобы его корабль никогда не сбивался с курса».