Джеймс Ваулз: "Этот уик-энд стал для нас уроком"

Команда Williams завершила этап в Мельбурне без набранных очков, однако обе машины добрались до финиша, что позволило коллективу собрать значимый объем данных для дальнейшей работы.

Руководитель Williams Джеймс Ваулз охарактеризовал прошедший гоночный уик-энд как непростой, отметив, что команда получила ценный опыт, который пригодится в будущем. По его словам, текущий уровень выступлений пока не соответствует ожиданиям, однако Williams активно изучает особенности своей техники и работает над их устранением.

Ваулз подчеркнул, что команде не хватает скорости, но у инженерного штаба имеется чёткий план по оперативному устранению этого недостатка. Кроме того, в течение уик-энда возникли некоторые технические сложности, которые уже находятся в стадии решения. Несмотря на то, что обе машины смогли завершить дистанцию, коллективу не удалось реализовать весь потенциал. В Williams намерены провести работу над ошибками перед следующим этапом в Китае и рассчитывают на прогресс в каждой последующей гонке.

Руководитель также выделил, что гонки на трассе в Мельбурне по новым регламентам были интересными, в том числе и благодаря борьбе на сложных участках трассы. Он выразил удовлетворение состоянием Формулы 1, несмотря на отдельные трудности у команды.

Пилот Williams Алекс Элбон, занявший 12-е место, признал, что на этот раз шансов заработать очки не было. По его словам, стратегия была выверенной, однако недостаток скорости сказался на итоговом результате. Элбон отметил, что машина ощущается слишком тяжелой, испытывает дефицит прижимной силы и склонна к скольжению, особенно на жестком комплекте шин.

Гонщик добавил, что коллектив хорошо понимает, какие шаги необходимо предпринять для улучшения темпа, и продолжает активную работу над планом модернизации. Положительным моментом гонки в Австралии он назвал то, что обе машины увидели клетчатый флаг, а также удалось решить некоторые вопросы с надёжностью. Элбон выразил надежду на более успешное выступление в предстоящем этапе в Шанхае.

Карлос Сайнс, финишировавший 15-м, оценил прошедший этап как сложный, с многочисленными трудностями на всех сессиях. После успешного старта и прорыва на 12-ю позицию, Сайнс столкнулся с проблемой переднего антикрыла, что привело к потере аэродинамического баланса и быстрому износу шин из-за недостаточной поворачиваемости.

Пилот Williams подчеркнул, что подобная неисправность не является новой для команды и требует скорейшего решения. Сайнс уверен, что коллектив способен преодолеть текущие трудности и рассчитывает на дальнейший прогресс.