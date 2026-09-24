Джеймс Ваулз: достигнут прогресс, но этого недостаточно

Оба гонщика Williams в официальном пресс-релизе команды отметили, что технические новинки, представленные в Баку, в целом дают эффект, однако результаты пока этого не подтверждают. Итоги первого дня работы на трассе в эфире телеканала Sky прокомментировал руководитель команды Джеймс Ваулз. Он также отметил наличие прогресса, но призвал не преувеличивать его значение.

Джеймс Ваулз: «Мы сделали небольшой шаг вперёд, хотя его не хватает, чтобы подняться на тот уровень, на каком мы должны быть. Мы очень близки к середине пелотона, но результаты в этой группе команд очень плотные. Чтобы понять, насколько мы прибавили в этот уик-энд, надо продолжить работу на трассе, но, откровенно говоря, кроме четырёх топ-команд, остальные точно не знают, на какие результаты могут рассчитывать.

Тем не менее, мы движемся в верном направлении. Но, по-моему, ещё важнее то, что это основа, которую мы хотели заложить в процессе подготовки к следующему году. Это тоже часть опыта, полученного в этом году, когда мы, к сожалению, немного отстаём, и сделать предстоит ещё очень много.

Прошлогодний сезон мы провели отлично, этого у нас не отнимешь. Я действительно горжусь тем, чего мы достигли, но в 2026-м произошли изменения технического регламента, самые радикальные за всё время, и наша команда просто не располагала необходимыми системами инструментами и возможностями, чтобы с этим справиться.

Мы до сих пор за это расплачиваемся, причём это будет продолжаться в процессе подготовки к следующему сезону. Понимаю, это звучит странно и невесело, но нам ещё очень многое предстоит исправить».

В интервью F1 TV Ваулз добавил: «Мы постепенно начинаем выбираться из этой ситуации. У нас два гонщика, жаждущих успеха, и такая же изголодавшаяся по хорошим результатам команда, которая хочет добиться большего. С её точки зрения, то, что мы видели сегодня – лишь небольшое улучшение. Это значит, что надо продолжать двигаться вперёд.

Уверяю вас, когда работа с обновлённой версией аэродинамического обвеса только начинается, инженеры занимаются детальным анализом собранной информации, но добиться правильного подхода удаётся не сразу.

Даже если вы просто измените величину дорожного просвета, скорректируете баланс машины, то за счёт этого можно ещё немного прибавить по сравнению с другими командами. Посмотрим, как всё будет складываться, но пока мы продвинулись вперёд недостаточно, чтобы обещать бороться за очки».