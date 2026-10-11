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«Сегодня у нас не было шансов»: Джеймс Ваулз

Williams не набрала очков на Гран-при Сингапура: Алекс Элбон сошёл из-за перегрева тормозов, а Карлос Сайнс финишировал 14-м после проблем с батареей в гонке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.10.2026, 20:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

К этапу в Баку команда Williams подошла с серьёзно обновлённой машиной, однако в трёх предыдущих гонках набрала лишь одно очко. Сингапурский этап также не принёс команде очков.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Тяжёлый день. Скорость машины не оправдала наших надежд. Несмотря на отличный старт Карлоса, мы отстали от Haas и других команд.

На машине Алекса перегревались тормоза, на протяжении всей гонки он очень аккуратно их использовал, чтобы доехать до финиша. Сегодня у наших гонщиков не было шансов заработать очки, а без выезда машины безопасности мы не могли рискнуть ради лучшего результата.

До конца сезона ещё будут трассы, которые нам больше подходят. Нужно проанализировать ситуацию и понять, можно ли добиться большего от этой машины».

Алекс Элбон (18-й): «Я разочарован итогами домашней гонки, особенно с учётом того, что сегодня у нас был неплохой темп. Физически я в порядке, в тяжелых условиях этой гонки наш охлаждающий жилет сработал должным образом.

Резина почти не изнашивалась, на Soft можно было проехать большую дистанцию, но по ходу гонки пришлось решать проблемы с тормозами – они перегревались, стоило мне приблизиться к другой машине, и мне приходилось сбавлять темп.

В итоге, я остановил машину в боксах, чтобы её сохранить. У нас есть время до следующей серии из трёх гонок, чтобы проанализировать ситуацию, заменить некоторые детали и снова выйти на трассу».

Карлос Сайнс (14-й): «Тяжёлая гонка. Я расстроен тем, что не смог заработать очки. Я хорошо стартовал, обогнал несколько машин и вышел на десятое место, но из-за проблем с батареей на первых кругах быстро потерял две позиции, а потом машине просто не хватало скорости.

Я чувствую, что неплохо провёл эту серию из трёх гонок, максимально использовал потенциал машины с момента её обновления к гонке в Баку, но мы знали, что претендовать на очки будет непросто. Мы отдохнём несколько дней и с новыми силами вернёмся в борьбу».

Источник

Карлос Сайнс-младший (383)Джеймс Ваулз (164)Williams (637)Александер Элбон (281)

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