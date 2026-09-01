Джеймс Ваулз рассказал о причинах проблем Williams

Трудности Williams в нынешнем сезоне хорошо известны и серьёзно сказываются на результатах команды. Руководитель Джеймс Ваулз признаёт: «Мы поздно подготовили машину, она была слишком тяжёлой, и мы вышли за рамки бюджета. Поэтому не удалось выйти на тот уровень результатов, на какой мы рассчитывали…»

Однако остаётся вопрос, почему ситуация развивалась настолько неблагоприятно. Сезон 2025 года Williams завершила на 5-м месте Кубка конструкторов, чему способствовали, в частности, два подиума Карлоса Сайнса. Теперь команда опустилась на 9-е место, пропустив вперёд Haas и Audi и опережая лишь явных аутсайдеров.

«Нас подвело вот что: в прошлом году мы верили, что создали машину, вес которой был меньше лимита, а такое не происходит случайно, – рассказал Ваулз в интервью The Race. – Мы верили, что машина получилась настолько эффективной и прочной, что мы сможем воспроизвести эти качества и когда перейдём на новый технический регламент. Но это нам не удалось, так что всё просто».

После того как в 2023-м Ваулз возглавил команду из Гроува, Williams начала модернизировать рабочие и производственные процессы. При стабильном регламенте преобразования проходили успешно, но переход Формулы 1 на технику нового поколения изменил ситуацию. В условиях неизменных технических правил недостатки технологического оснащения не становились серьёзным испытанием для команды. Однако до 2026 года.

«В течение 20 лет Williams не получала необходимых инвестиций. Если сравнить это с моим предыдущим местом работы, то разница выльется в сотни миллионов», – объяснил Ваулз.

Технологические возможности Williams по-прежнему уступают уровню топ-команд: у конструкторов нет столь совершенных средств компьютерного моделирования. Это привело к серьёзным последствиям. Специалисты выбрали неудачную концепцию, сделав ставку на шасси с высоким рейком — значительным углом продольного наклона машины к трассе. Аналогичную ошибку допустили и в Aston Martin.

«Сначала это не казалось серьёзной проблемой, хотя в плане аэродинамики это была фундаментальная ошибка, – продолжил руководитель команды. – Из-за этого наши разработки, связанные с днищем машины, явно недотягивают до нужного уровня. Из-за этого мы потеряли даже не недели, а месяцы…

Ни при каких обстоятельствах в 2026 году мы могли бы участвовать в споре за победы. Этого просто невозможно, если в предыдущие 20 лет команда плохо финансировалась… Поэтому, когда прессинг усиливается, нам не удаётся выйти на тот уровень, на который мы способны выйти, и я это знаю. Но проекты, которыми мы сейчас занимаемся, позволят нам изменить мышление и подниматься на более высокие позиции в чемпионате. Просто пока они ещё не вполне реализованы, и эта работа идёт недостаточно быстро, хотя её темпы надо бы ускорить».

Опыт 2026 года показал, что реформы, проводимые Джеймсом Ваулзом в Williams, ещё далеки от завершения. При этом нынешние трудности стали катализатором дальнейших изменений. По словам руководителя, команда теперь работает «в совершенно другом мире».

Насколько успешными окажутся эти преобразования, станет понятнее на азербайджанском этапе сезона в конце сентября. В Баку Williams представит существенно обновлённое шасси.