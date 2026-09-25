Джеймс Ваулз о преодолении трудностей: «Мы собрались с силами и справились!»

Обновлённая машина Williams позволила команде прибавить в скорости и впервые в этом сезоне пробиться в финал квалификации. Однако Карлос Сайнс, показавший девятый результат, получил штраф за нарушения под жёлтыми флагами и потеряет пять позиций на старте.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Я очень доволен. В начале года не всё получалось, но мы не сдались, собрались с силами и справились. Приятно видеть, что в результате наша машина способна квалифицироваться в первой десятке.

Да, пока это произошло лишь на одной трассе, у машины есть некоторые слабые места, которые проявятся на других этапах, но я рад видеть, что наш труд окупился. Это шаг в правильном направлении, доказывающий, что мы способны развивать машину.

Если говорить о гонке, то если бы не было автомобиля безопасности и ошибок, хватило бы и одного пит-стопа. Но это Баку, где всё может случиться. Посмотрим, как всё сложится».

Карлос Сайнс (9-й): «Я очень рад, что впервые в этом году пробился в финал квалификации, и благодарен всем нашим сотрудникам за работу по созданию этого шасси. Это очевидный шаг вперёд, но уик-энд еще не закончен. Завтра, несмотря на то что будет тяжело, я сделаю всё, чтобы привезти домой лучший возможный результат!»

Алекс Элбон (13-й): «Новое шасси работает именно так, как мы ожидали. Здорово, что у нас появилась прочная основа для дальнейшей работы. Теперь больше не нужно думать об уменьшении веса, мы можем сосредоточиться на аэродинамике, чтобы в следующем году добиться лучших результатов.

В рамках этой программы модернизации мы достигли поставленной цели, что уже очень важно. Теперь у нас есть машина, способная бороться с командами средней группы на трассах, которые нам подходят.

Честно говоря, результатом квалификации я недоволен. Добиться большего не удалось из-за нехватки скорости на прямых. Не знаю, почему это произошло. В поворотах мы выглядели неплохо, могли выйти в финал квалификации – и Карлос это доказал. Завтра будет непросто заработать очки, но я сделаю всё возможное».