«Мы просто были недостаточно быстрыми»: Джеймс Ваулз

Карлос Сайнс вошёл в первую десятку уже на первых кругах вчерашней гонки. Однако после рестарта его машина получила повреждения в результате столкновения с Audi Габриэля Бортолето. Это повлияло на дальнейший ход заезда, и в итоге Сайнс занял 17-е место.

Алекс Элбон не смог продолжить гонку из-за неисправности коробки передач. Руководитель Williams Джеймс Ваулз подвёл итоги неудачного для команды Гран При Бахрейна, который проходил на малайзийском автодроме в Сепанге.

Джеймс Ваулз: «В двух словах подвести итоги всего того, что происходило в воскресенье, непросто, но постараюсь покороче. Когда мы выезжали на стартовое поле, лил довольно сильный дождь. Мы ещё были на стартовом поле, когда автодром накрыл настоящий муссон, а всего в километре гремел гром и сверкали молнии.

Старт гонки был отложен, но когда условия улучшились, произошла вторая проблема: довольно много машин просто не смогли двигаться из-за сбоя в работе силовых установок, и появились красные флаги. В этих чрезвычайных обстоятельства были приняты строчные меры, чтобы все силовые установки снова заработали.

Я должен похвалить команду за то, как она действовала на старте. В таких условиях очень сложно что-либо прогнозировать, потому что трасса вроде бы подсыхала, и мнения разделились, но мы решили стартовать на промежуточной резине и придерживались этого выбора, который оказался правильным.

Поначалу ситуация складывалась благоприятно: команда опередила всех соперников, которым пришлось отправиться на пит-стопы. Однако в тот же круг, когда большинство машин свернуло на пит-лейн, на трассу выехал автомобиль безопасности. Пелотон вновь сблизился, и преимущество было утрачено.

После этого Williams уже не хватало скорости. Из-за большого количества пит-стопов непросто оценить деградацию резины, но темпа оказалось недостаточно, чтобы отыгрывать позиции у машин Aston Martin.

Хочу поблагодарить Карлоса и Алекса, которые выжимали из своих машин максимум, всё-таки стараясь бороться, но затем на FW48 Элбона вышла из строя коробка передач. К сожалению, из-за этого его гонка закончилась. Если говорить о Карлосе, то он делал всё, что было в его силах, но его ограничивали возможности машины.

Команда проводит трудный сезон, но я сосредоточен на решении наших проблем, и за кулисами продолжается интенсивная работа. В оставшихся гонках будем выкладываться по максимуму, стараясь заработать очки, и в Сингапуре должны выступить немного лучше, чем в Малайзии, поскольку эта трасса больше подходит нашей машине. Но основное внимание мы уделяем подготовке к 2027 году».