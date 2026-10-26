Джеймс Ваулз заявил: «Мы продолжаем отставать»

Оба пилота Williams завершили Гран При США в нижней части второй десятки, отстав от лидеров более чем на круг. Руководитель команды Джеймс Ваулз подвёл итоги американского этапа в коротком видео, опубликованном пресс-службой Williams.

Джеймс Ваулз: «Гонка в Техасе была трудной. Мы надеялись, что ближе к концу года нам предстоят выступления на трассах, которые несколько больше подходят нашей машине, однако надо признать, что расходы, на которые нам пришлось пойти, чтобы исправить ошибки, допущенные зимой, а также необходимость готовиться к следующему году, означают, что по ходу сезона мы продолжаем отставать.

Повреждения передних крыльев сказались на скорости обеих машин Williams по ходу Гран При США. На старте Арвид Линдблад оттеснил машину Карлоса Сайнса к барьерам, после чего контакта с ограждением трассы избежать не удалось. Машина Алекс Элбона получила повреждения в борьбе с другими соперниками, что также осложнило ситуацию.

О борьбе за очки не могло быть и речи, однако оба гонщика заслужили похвалы за то, что, несмотря на обстоятельства, сделали всё возможное ради команды.

До завершения сезона остаётся пять Гран При. Теперь главной задачей для Williams становится максимально качественная подготовка к сезону 2027 года. Несмотря на недостаточную эффективность машины, команде предстоит провести ещё несколько гонок на FW48».