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Джеймс Ваулз: Карлос — больше, чем просто гонщик

Джеймс Ваулз назвал Карлоса Сайнса лидером Williams с почти идеальными качествами, отметив его работу с инженерами и редкую застенчивость как гонщика.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.09.2026, 18:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Williams Джеймс Ваулз считает, что у Карлоса Сайнса практически нет слабых сторон.

Джеймс Ваулз отметил: «Карлос – больше, чем просто гонщик. Гораздо больше. Он понимает, что такое успех. И он знает, как им пользоваться.

Сайнс – настоящий лидер. Если бы сейчас он стоял тут с нами, вы бы подумали: «За этим парнем я бы пошёл». Он лидер, но он понимает, что значит руководить людьми и вести их вперёд.

Кроме того, Сайнс исключительно хорошо работает с инженерами. У инженеров свой язык, свой образ мысли, и Карлосу удается переводить свои ощущения на трассе на язык, понятный инженерам. Не стоит недооценивать этот момент, иначе инженеры видели бы только данные, и исходили бы только из того, что видят.

По словам Ваулза, у Сайнса есть лишь один недостаток: «Иногда его голос становится тише, и он перестаёт двигать команду вперёд. И тогда я говорю ему: «Независимо от наших сегодняшних результатов, помни, что мы выступаем в чемпионате мира. Веди команду к успеху, потому что мы в тебя верим».

Ваулз добавил, что в целом у Сайнса практически невозможно найти слабые места. По его мнению, гонщик разве что немного застенчив».

Источник

Карлос Сайнс-младший (363)Джеймс Ваулз (153)Williams (604)

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