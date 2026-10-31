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«Год назад мы допустили ошибку»: Джеймс Ваулз

Джеймс Ваулз признал последствия ошибок Williams при создании машины и рассказал о задачах команды: исправить проблемы сезона и подготовиться к 2027 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.10.2026, 16:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Мехико руководитель команды Williams Джеймс Ваулз подвёл итоги уходящего сезона и рассказал о задачах на 2027-й.

Джеймс Ваулз отметил, что нынешний год оказался для команды непростым. По его словам, Williams до сих пор сталкивается с последствиями ошибок, допущенных при проектировании машины год назад.

Джеймс Ваулз: «Этот сезон складывается для нас очень непросто. Год назад мы допустили ошибки, проектируя эту машину, и до сих пор за них расплачиваемся.

Прежде всего, я хочу отметить профессионализм и нацеленность на результат наших гонщиков, Карлоса и Алексa. Они блестящие лидеры, это непростое время они помогают команде двигаться вперед.

Кроме того, если вы придёте в расположение команды или приедете на нашу базу, вы увидите, что никто не опустил голову. Все настроены оптимистично. Все понимают, что нам пришлось через это пройти, чтобы внести коррективы и избежать подобных проблем в будущем.

Главная задача до конца этого года – всё сделать верно в работе с новой машиной, исправить все проблемы этого года и добиться прогресса. Все мы полностью на этом сосредоточены».

Источник

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