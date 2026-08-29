Джеймс Хинчклифф похвалил работу Лоусона и Цуноды

Бывший гонщик IndyCar, который сейчас работает экспертом официального сайта чемпионата мира, подвёл итоги недавнего Гран При Нидерландов. В первую очередь он отметил выступление Лиама Лоусона и Юки Цуноды.

Для обоих гонщиков голландский уик-энд оказался непростым. Лоусон впервые в сезоне должен был провести этап за рулём Red Bull Racing, а японский резервист команды заменил в Racing Bullls травмированного Айзека Хаджара. По мнению Хинчклиффа, оба отлично справились со своими задачами.

Оба гонщика получили возможность вернуться в команды, за которые выступали раньше, и провести за них ещё один Гран При. Подобные замены в середине сезона неизбежно сопровождаются сложностями, с которыми пилоты Red Bull хорошо знакомы. Однако на этот раз оба сумели достойно проявить себя.

Начнём с Лоусона.

Предыдущий опыт Лиама в Red Bull Racing оказался непродолжительным и принёс молодому новозеландцу немало переживаний. Ту неудачу можно было объяснить целым рядом веских причин, однако в Зандфорте Лоусон получил возможность исправить несколько ошибок, допущенных им в начале сезона 2025 года.

Задача обоих гонщиков становилась ещё сложнее из-за того, что программа Гран При Нидерландов включала спринт. После единственной часовой тренировки Лоусону требовалось быстро адаптироваться к RB22. Ему помогло знакомство с командой. Позже Лиам признавал, что ему не пришлось заново изучать особенности силовой установки, что также стало важным преимуществом.

Сессии, состоявшиеся в пятницу днём и субботу утром, Лоусон скорее рассматривал как дополнительные тренировки. Они позволили ему лучше подготовиться к основной квалификации уик-энда и воскресному Гран При. При этом он не стремился показать в них максимально возможный результат.

Зато в субботней квалификации Лиам произвёл отличное впечатление. В первой части он уступил Максу Ферстаппену не более одной десятой. Во второй сессии разрыв увеличился почти до полусекунды, но в финале Лоусон вновь сократил отставание до одной десятой и стартовал рядом с четырёхкратным чемпионом мира с 8-й позиции.

На трассе, где Red Bull не отличалась высокой скоростью, Лоусон сразу смог выжать из RB22 практически всё, на что была способна машина.

Гонку он провёл спокойно и избежал неприятностей, с которыми, к сожалению, столкнулся Ферстаппен. Лоусон финишировал 7-м и принёс команде максимум очков, на который она могла рассчитывать.

Больше всего меня впечатлило, насколько близко ему удалось подобраться к Максу в квалификации. Отставание оказалось меньше, чем в среднем по ходу сезона допускал Айзек Хаджар. Конечно, стоит учитывать, что на результат могли повлиять особенности конфигурации голландской трассы. Но в целом Лиам выступил очень хорошо, особенно с учётом того, что ему было что доказывать.

Юки Цуноде предстояло впервые с прошлогоднего Гран При Абу-Даби вернуться на стартовое поле. Его задача была ещё сложнее: он вообще не пилотировал машину нового поколения в боевых условиях и знал её только по симулятору. Причём речь шла не о VCARB 03, а о RB22.

Несмотря на все трудности, Юки, как и Лоусон, сосредоточился на подготовке к основной квалификации уик-энда и вполне достойно справился со своей задачей. Талантливому британскому новичку Racing Bulls Арвиду Линдбладу, который в пятый раз подряд вышел в финальную сессию, он уступил всего десятую.

Цунода доказал, что сохранил отличную гоночную форму. Это особенно непросто, когда нет возможности пилотировать реальную машину на настоящей трассе. Юки не утратил ни мастерства, ни прежней агрессивности, а также провёл несколько впечатляющих обгонов, несмотря на то что трасса в Зандфорте известна сложностями с обгонами.

Японский гонщик финишировал 11-м и лишь немного не дотянулся до призовой десятки. Он доказал, что по-прежнему способен выступать на самом высоком уровне и управлять машинами нового поколения. Если у него сохраняются шансы на возвращение в чемпионат мира, то после гонки в Зандфорте вероятность получить какое-то предложение в межсезонье наверняка стала выше.

И всё же меня удивляет, почему в Red Bull не доверили именно Цуноде заменить Хаджара. Ведь в 2025-м Юки выступал за Red Bull Racing, а в этом году пилотировал RB22 на симуляторе. В таком случае адаптироваться к новой технике в минувший уик-энд пришлось бы только одному гонщику.

Разумеется, я желаю Хаджару скорейшего выздоровления. Но в глубине души мне хочется, чтобы в Монце Лоусону и Цуноде представился ещё один шанс. Это позволило бы им закрепить опыт, полученный в Зандфорте. В любом случае оба вправе гордиться тем, как справились со своими задачами на Гран При Нидерландов.