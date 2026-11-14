Джеймс Хинчклифф: титул Антонелли — лишь начало

Джеймс Хинчклифф, бывший гонщик IndyCar, который сейчас работает экспертом на официальном сайте чемпионата мира, поделился мнением о Кими Антонелли. За четыре этапа до окончания сезона итальянец уже обеспечил себе титул.

В Мехико Кими Антонелли поднялся на подиум вместе с Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном, установив ещё один рекорд. Возможно, повторить это достижение не удастся никому, если только не произойдёт какое-то чудо, хотя сейчас такое развитие событий трудно представить.

Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы 1. Он на три с лишним года младше Себастьяна Феттеля, который удерживал этот рекорд с 2010 года. Обычно подобный успех становится началом длинного списка карьерных достижений, о которых большинство гонщиков могут только мечтать.

Похоже, что для Антонелли чемпионский титул стал не разовым проявлением таланта, а лишь первым крупным успехом. При этом его сезон нельзя назвать полностью безупречным или складывавшимся исключительно в его пользу. Можно согласиться, что в этом году Mercedes располагает лучшей машиной, однако впечатляют не только результаты Кими за рулём W17, но и то, каким образом он их добивался.

Прежде всего Антонелли пришлось соперничать с Джорджем Расселлом — напарником по команде, обладающим значительно большим опытом. Кими должен был опережать его и в квалификациях, и в гонках. При этом Джордж ранее не только не уступал Льюису Хэмилтону, но и превосходил семикратного чемпиона мира.

Не раз Антонелли оказывался в ситуациях, когда для победы требовалась не одна лишь скорость. По ходу гонок ему приходилось принимать верные решения и действовать максимально точно, что свидетельствует об исключительном гоночном мастерстве. Сохранять спокойствие под жёстким прессингом невозможно научиться за короткое время.

На протяжении сезона Антонелли соперничал с более опытным напарником примерно так же, как Ферстаппен в 2023 году справился со всеми своими конкурентами. Можно вспомнить и середину «десятых» годов, когда в чемпионате безоговорочно доминировала команда Mercedes. Однако важно разделять, какая часть достижений Кими объясняется его собственными качествами, а какая связана с преимуществом техники.

Некоторые гонки Антонелли провёл практически безупречно. При этом ему не всегда удавалось пилотировать самую быструю машину. Даже когда соперники прибавляли и сокращали отставание, он сохранял спокойствие и продолжал действовать так, будто за его плечами уже были многолетние выступления в Формуле 1.

Когда в своё время стали заметны ранние успехи Хэмилтона или Ферстаппена, почти сразу было очевидно, что этих гонщиков отличает особый талант. Впоследствии оба стали лучшими представителями своих поколений. Теперь, наблюдая за успехами Антонелли, можно испытать похожее ощущение. Поэтому его подиум в Мехико выглядит ещё более пророческим.