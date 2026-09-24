Джейми Чэдвик протестировала болид Williams FW47

Джейми Чэдвик сотрудничает с Williams с 2019 года, а теперь выполняет обязанности посла команды. В понедельник она протестировала прошлогодний болид FW47 на португальской трассе в Портимао.

Заезд состоялся в рамках программы TPC, предусматривающей тесты машин предыдущих лет выпуска. Чэдвик проехала 32 круга по Autódromo Internacional do Algarve и стала первой с 2015 года женщиной после Сьюзи Вольфф, получившей опыт пилотирования современной машины Формулы 1.

Джейми — трёхкратная чемпионка женской W Series. Кроме того, она побеждала в американской молодёжной серии IndyNXT, а второй сезон подряд выступает в гонках на выносливость серии «Европейский Ле-Ман» (ELMS).

Джейми Чэвик: «Это был замечательный день, я получила невероятно интересный опыт. Мало что может подготовить вас к пилотированию машины Формулы 1 на такой трассе, как Портимао, но в реальности я получила в десять раз более сильные впечатления, чем могла представить.

Я очень благодарна команде Williams за такую возможность. Помню, в юности я смотрела, как Сьюзи Вольфф пилотировала машину Williams, и как это меня вдохновило. Опыт, который я получила сейчас, поможет мне в моей карьере, и я очень довольна тем, как прошёл день на тестах. Я надолго его запомню и даже готова сказать, что пока это лучший день моей жизни».