В первой тренировке Гран При Катара за Aston Martin выступал Джек Кроуфорд, заменивший Фернандо Алонсо. Во второй сессии испанец вновь сел за руль, однако команда не опубликовала его комментарии по итогам дня.

Лэнс Стролл, проведший обе тренировки, отметил сложность работы на трассе и рассказал о своих впечатлениях.

Лэнс Стролл (20-й): «Сложный день в Катаре. У каждой трассы есть свои особенности, и катарская сильно отличается от Лас-Вегаса, в том числе гораздо более высокой температурой. Здесь приходится атаковать в быстрых поворотах и постоянно пилотировать на пределе.

Сегодня вечером нам предстоит поработать над некоторыми аспектами, чтобы машина лучше подходила для этой трассы».

Кроуфорд завершил первую сессию на 19-й позиции. Джек Кроуфорд положительно оценил тренировку и подчеркнул, что каждый выезд помогает ему лучше понять машину.

Джек Кроуфорд (19-й в первой сессии): «Тренировка прошла хорошо и, пожалуй, понравилась мне больше других. На этой трассе очень интересно пилотировать машину Формулы 1. Жаль, что из-за погодных условий первая тренировка в Лас-Вегасе фактически не состоялась. Но каждый раз, когда я выезжаю на трассу, то узнаю что-то новое о машине.

Сегодня вечером ещё предстоит поработать над настройками, чтобы машина лучше подходила этой трассе».