Двухтактный символ юности: легендарные японские скутеры, пришедшие в России 1990-х на смену советским мопедам**

После развала Советского Союза в Россию хлынул поток качественной и условно доступной техники на двух и четырёх колёсах. Многие мужчины ринулись покупать автомобили — сильно «поношенные» праворульные японки и старые «Мерседесы». Пенсионеры-дачники и подростки обратили внимание на скутеры из Страны восходящего солнца.

Несмотря на подержанное состояние, эта техника по всем параметрам превосходила советские «Риги» и «Карпаты».

Постоянные поломки, коробки передач и неудобная посадка остались в прошлом. На скутер из Японии можно было просто сесть, завести его с кнопки, повернуть ручку газа и отправиться покорять окрестности. Тем более что по действовавшему в те годы законодательству для управления малокубатурной техникой не требовались ни права, ни даже шлем.

Honda, Yamaha и Suzuki были мечтой для многих подростков и пенсионеров, не располагавших лишними доходами. Сегодня редакция carsweek.ru вспоминает японские скутеры из 90-х, их особенности и «болячки». Впрочем, последних, как считали те, кто мечтал о такой технике, просто не могло быть: скутеры из Страны восходящего солнца не ломаются.

Почему они «взорвали» российский рынок?

Говорить о больших объёмах поставок в 90-х не приходится. Скутеры, которые в России часто называли мотороллерами, официально не завозились. Почти все они были подержанными, а даже условные 300-500 долларов могли равняться годовой зарплате. Для большинства мечтателей это были неподъёмные деньги.

Тем не менее популярность б/у японских скутеров объяснялась несколькими причинами. Главной стала законодательная лазейка, позволявшая управлять ими без номеров, страховок, прав и шлема. В результате за руль мог сесть практически любой подросток.

Формально в ПДД был указан возраст 16 лет, однако ездить мог чуть ли не младший школьник. ГАИ не штрафовало, если не фиксировались серьёзные нарушения.

Для вчерашних пешеходов такая свобода была абсолютной. Пенсионерам и дачникам нравилось, что можно было сесть за руль немного подшофе и спокойно доехать до магазина или отправиться по грибы. Впоследствии эта безнаказанность сыграла злую шутку даже с добросовестными владельцами скутеров. Технику запретили эксплуатировать без прав, окончательно убрав с дорог подростков, не имевших представления о ПДД.

Вторым большим преимуществом японских скутеров стало отсутствие коробки передач. Вариатор позволял просто повернуть ручку газа и ехать, не переключая передачи, не работая лапкой КПП и не ища нейтраль. Большинство владельцев осваивали основы управления за 5-10 минут.

Удобная посадка стала ещё одной особенностью скутеров — недаром их называли «табуретками». На такую технику можно было сесть почти в любой одежде и спокойно ехать, не опасаясь её порвать.

Третьим плюсом считалась раздельная система смазки, применявшаяся, например, на ранних версиях Иж Планеты Спорт. Масло заливалось в отдельный бачок, откуда затем самостоятельно поступало в карбюратор и смешивалось с бензином.

Лидеры брендов

В 90-х большинство мечтавших о японских скутерах знали только основных производителей — Honda, Yamaha и Suzuki. Те, кто глубже интересовался темой, понимали, что у каждого бренда есть наиболее популярные и удачные модели.

Фото: Carsweek.ru

Для Honda таким скутером был Dio разных поколений. Самым массовым в России и других странах СНГ стал AF-27/28. Модель ценили за надёжность. Двухтактный двигатель мощностью 6,8 л. с. долго выдерживал использование дешёвого масла, низкооктанового бензина и езду с забитым воздушным фильтром.

Фото: Carsweek.ru

Yamaha Jog отличались спортивным характером. При почти одинаковой мощности их двигатели разрабатывались совместно с итальянским брендом Minarelli. Моторы обладали высоким крутящим моментом уже на низких оборотах, поэтому скутеры резко стартовали и могли вставать на заднее колесо.

Именно из-за Yamaha Jog японские скутеры водители прозвали «бешеными табуретками». В линейке присутствовали и почти гоночные версии, например Yamaha Super Jog ZR.

Фото: Carsweek.ru

Suzuki Sepia и Address считались самыми технологичными скутерами. В заводском состоянии они легко обгоняли Yamaha Jog и Honda Dio, однако за это приходилось расплачиваться меньшей надёжностью.

Подержанные экземпляры нередко «делали мозги»: отказывались заводиться или работали неровно. В «народе» их считали одноразовыми и капризными, поскольку ремонтировать такую технику умели немногие.

Фото: Carsweek.ru

Главные проблемы

Японский скутер в хорошем состоянии и при своевременном обслуживании мог работать несколько лет без серьёзных поломок. Однако в руках российских владельцев техника постепенно выходила из строя. Её пытались ремонтировать, но в суровых условиях это часто делали неправильно, используя китайские запчасти низкого качества. Не всегда владельцы понимали и особенности эксплуатации японской малокубатурной техники.

Например, поролоновые фильтры в больших корпусах владельцы безжалостно удаляли. Некоторые не понимали, откуда в фильтре появляется масло. При этом техника создавалась для езды по асфальту, а на просёлочных дорогах фильтр быстро забивался грязью.

Экономный владелец просто выбрасывал фильтрующий элемент, не утруждая себя его промывкой. Двигатель начинал «дышать полной грудью», радуя динамикой, но ненадолго. Пыль напрямую попадала в поршневую и работала как абразив, из-за чего мотор терял компрессию буквально за несколько недель.

Многие владельцы скутеров прежде не сталкивались с мототехникой. Они эксплуатировали своих «японцев» до тех пор, пока те продолжали ехать. Поэтому падение тяги не связывали с забитым нагаром глушителем и воспринимали как обычное явление.

Опытные владельцы знали, как решить проблему. Глушитель снимали, разводили костёр, помещали его в огонь и раскаляли докрасна, а затем долго обстукивали киянкой, чтобы вытряхнуть нагар.

Фото: Carsweek.ru

Японский облицовочный пластик даже на фоне современного китайского до сих пор отличается завидной прочностью. Однако от падений не застрахован и он. Падений было немало, поскольку большинство владельцев скутеров не понимали принципов маневрирования.

Поэтому к концу 1990-х найти популярный японский мотороллер с неповреждённым пластиком было сложно. Каждый второй имел «усовершенствования» в виде пластиковых хомутов, саморезов, проволоки и эпоксидной смолы с марлей.

Тех самых легендарных японских скутеров из 90-х на российском рынке б/у хватает и сегодня. Более того, их периодически привозят из Японии. Однако большинство экземпляров, ввезённых в 90-х, уже давно наполовину состоит из китайских деталей.

Для тогдашних пацанов, которым сейчас далеко за 40 лет, один вид этих скутеров по-прежнему заставляет сердце биться чаще. Когда-то давно они о них мечтали.

Справка

Yamaha Motor Company Limited — японский производитель мототехники.

Ранее наш портал рассказывал, что в Москве на продажу выставили элегантный советский скутер с итальянскими корнями.

Фото: YouTube