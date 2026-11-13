Двухмиллионный утильсбор резко повысил цены: во сколько теперь обойдётся новый семейный кроссовер Hyundai

Тем, кто ищет большой семейный кроссовер стоимостью менее 10 млн рублей, вполне может подойти Hyundai Palisade, который несколько лет назад официально продавался в России. Сейчас в страну поставляют автомобили уже второго поколения, и цены на них начинаются от 7 690 000 рублей.

В настоящее время по всей стране выставлено несколько десятков таких машин. Их стоимость неизбежно учитывает коммерческий утильсбор, размер которого составляет почти 2,2 млн рублей.

Самый доступный автомобиль, согласно объявлениям на классифайдах, продается в Москве. Как выяснили «Автоновости дня», местный «частник» предлагает новый Hyundai Palisade 2025 года выпуска в семиместной комплектации Calligraphy за 7 690 000 рублей.

Оснащение автомобиля соответствует его классу. В него входят кожаный салон, проекция на лобовое стекло, «капитанские» кресла второго ряда, электрорегулировка всех сидений, вентиляция и подогрев сидений первых двух рядов, подогрев руля, многозонный климат-контроль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона и система кругового обзора 360°.

Также кроссовер оснащен передними и задними парктрониками, электроприводом двери багажника и складывания зеркал, солнцезащитными шторками задних дверей, датчиками света и дождя, дистанционным запуском двигателя и широким набором электронных ассистентов. Среди них — системы удержания в полосе и предотвращения столкновений, контроль слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый турбированный двигатель Smartstream T-GDI мощностью 281 л. с. и крутящим моментом 422 Нм. Двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода HTRAC.

Второй по «доступности» Hyundai Palisade находится во Владивостоке, где новый бензиновый кроссовер второго поколения продают за 8 300 000 рублей. В московских автосалонах цены на модель начинаются от 8 450 000 рублей, а в Екатеринбурге автомобиль стоит от 8 649 900 рублей. Еще по одному экземпляру выставлено во Владимире и Оренбурге — там за новый Palisade просят по 8 800 000 рублей.

В Россию также начали поставлять гибридные Hyundai Palisade. Их силовая установка состоит из 2,5-литрового турбомотора и 73-сильного электродвигателя, а суммарная мощность достигает 334 л. с. В Казани такой кроссовер можно приобрести за 9 790 000 рублей, тогда как в Подмосковье его предлагают заказать за 9 500 000 рублей.

Ранее благодаря альтернативным поставкам на российский рынок «вернулся» кроссовер Hyundai Tucson. В основном речь идет об удлиненных версиях Tucson L с китайского рынка, которые отличаются оригинальным интерьером и уникальным силовым агрегатом, устанавливаемым только на автомобили для КНР.

Автор: Иван Бахарев