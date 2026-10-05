«Белджи» расширит каталог автомобильных марок в 2027 году: двух брендов уже недостаточно

Заместитель директора "БЕЛДЖИ" Наталья Харькова во время открытия нового салона "Точка Geely" в столице Белоруссии рассказала журналистам о планах компании на следующий год. В частности, она намекнула на появление в каталогах еще одного бренда. Портал Китайские автомобили выяснил, какие новинки могут появиться у белорусского предприятия.

Что известно на данный момент

Компания «Белджи» представляет собой совместное белорусско-китайское предприятие, в котором значительную роль играет Geely Automobile. На собственном заводе в Минской области она выпускает автомобили под марками Geely и Belgee.

Кроме того, в сентябре 2026 года предприятие получило исключительное право использовать торговый знак Geely на территории Беларуси. Теперь только «Белджи» может официально ввозить автомобили Geely из Китая и предоставлять сервисные услуги для этих машин.

Фото: Carsweek.ru

Сейчас в каталоге компании представлены Geely Cityray, Monjaro, Atlas, Okavango, EX5 и EX2. Линейка Belgee включает несколько кроссоверов — X50, X50+, X70 и X80 PHEV, а также седан S50.

В 2027 году бренд намерен расширить ассортимент. Ранее главный инженер компании сообщал прессе, что объем производства планируется увеличить с 120 до 200 тысяч автомобилей в год.

О дальнейших планах рассказала и Наталья Харькова. По ее словам, менеджмент компании уже ведет подготовительную работу. При этом подробности она не раскрыла, сообщив лишь, что полноценная презентация состоится в начале следующего года.

Что же ожидать?

Согласно инсайдерской информации, к запуску готовится торговая марка Geely Galaxy. На территории Поднебесной китайский автогигант представил ее еще в 2023 году, объединив под этим брендом подзаряжаемые гибриды и электромобили.

Некоторые автомобили Galaxy уже представлены в каталоге «Белджи». Под брендом Geely выпускаются EX5 и EX2, а под маркой Belgee — X80 PHEV.

Фото: Carsweek.ru

При этом в Китае модельный ряд Geely Galaxy заметно шире. Он насчитывает 18 моделей с разным позиционированием: от компактного городского электрокара Panda Mini EV стоимостью 46,9 тысячи юаней (583 тыс. руб. в пересчете по актуальному курсу) до минивена L380 за 599,9 тысячи юаней (около 7.5 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

В Беларуси растет популярность электромобилей и гибридов, поэтому вывод на рынок отдельного бренда для их продажи выглядит логичным. Вероятно, в новый каталог могут войти флагманский кроссовер Geely Galaxy M9, седан эконом-класса Starshine 6 и внедорожник Cruiser 700 (Battleship 700).

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Фото: Китайские Автомобили