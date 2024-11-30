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Старт с пит-лейна в спринт-гонке: два гонщика на старте

После завершения квалификации Гран При Катара команды Red Bull Racing и Williams внесли изменения в настройки подвески на болидах Серхио Переса и Франко Колапинто.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.11.2024, 15:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения квалификации Гран При Катара команды Red Bull Racing и Williams внесли изменения в настройки подвески на болидах Серхио Переса и Франко Колапинто.

Изменения были внесены механиками обеих команд вопреки установленному регламенту "закрытого парка", что привело к тому, что Перес и Колапинто будут вынуждены стартовать с пит-лейна.

Серхио Перес показал 16-е время в квалификации, в то время как Франко показал 20-е время. Хотя штрафы не сильно повлияют на их результаты, они позволят командам оценить эффективность новых настроек подвески в перспективе воскресной гонки.

Источник

Red Bull Racing (324)FIA (164)Williams (160)Серхио Перес (112)Франко Колапинто (30)

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