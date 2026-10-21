DVLA признало, что не оправдывает ожиданий, и обратилось за помощью к ИИ

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«We know that some of our services have not always met customer expectations,» — откровенно признаёт DVLA в недавно опубликованном подробном бизнес-плане. Организация намерена улучшить качество работы, в том числе с помощью искусственного интеллекта.
DVLA «will implement an ambitious, structured AI Action Delivery Plan», в рамках которого чат-бот Microsoft Copilot будет помогать обрабатывать жалобы. Кроме того, искусственный интеллект планируют использовать в контактном центре и при разработке программного обеспечения, однако конкретные направления пока не уточняются.
DVLA поставила цель разрешать 90 процентов обращений в течение 20 дней, а к March 2027 сократить этот срок до 15 дней. Добиться этого организация рассчитывает за счёт «better digital self-service options, improved operational processes and a sustained focus on getting things right first time».
В период с 2026 по 2027 год DVLA намерена оформлять 99 процентов водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств в течение трёх рабочих дней. Сейчас этот показатель составляет 95 процентов. Кроме того, к January 2027 среднее время ожидания ответа на звонки и сообщения в чате должно сократиться до менее чем 10 минут.
Quicker notifications of driver medical conditions
Существенные изменения ожидают и направление Driver Medical. «We will also overhaul our case management system and process redesign, supported by the responsible use of automation and AI, with appropriate governance and assurance», — сообщает DVLA.