В последние дни автодром MadRing находится в центре повышенного внимания. Ранее мы сообщали о старте продаж билетов на Гран При Испании 2027 года. В той же публикации отмечалось, что конфигурация трассы будет изменена, однако подробностей пока не раскрыли.

Сегодня руководство мадридского автодрома объявило, что один из поворотов кольца назвали в честь сборной Испании по футболу.

«Dos Estrellas – MadRing воздаёт честь команде, выигравшей два Кубка Мира! 2-й поворот трассы будет переименован в «Две звезды» в знак признания достижений сборной Испании, выигравшей чемпионат мира по футболу в 2010-м и 2026 гг.

Заявление сделано вследствие договорённостей, достигнутых между мадридским комплексом IFEMA и национальной футбольной федерацией в рамках новых совместных инициатив, направленных на укрепление позиций Испании и Мадрида на международной спортивной арене», – говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой автодрома.