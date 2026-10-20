Цены на две модели TENET выросли на 15–20 тысяч рублей

Отечественный бренд TENET увеличил стоимость кроссоверов T4L и T7. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировавшие сайты дистрибьюторов, официально представленных на российском авторынке.

Цена TENET T4L выросла на 15 тысяч (+0,6%). Теперь автомобиль можно приобрести минимум за 2 344 000 рублей, а максимальная стоимость модели составляет 2 494 000 рублей.

Кроссовер TENET T7 подорожал на 20 тысяч (плюс 0,6 – 0,7%). Переднеприводные версии модели оцениваются в 2 805 000 – 3 005 000 рублей. Стоимость комплектаций с полным приводом составляет 3 010 000 – 3 210 000 рублей.

Фото: АВТОСТАТ