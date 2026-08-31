Самая мощная «Лада» в двух ипостасях: водитель сам выбирает её характер

«АвтоВАЗ» рассказал об особенностях LADA Vesta Sport, связанных с разгоном на второй передаче. О двигателе, тормозной системе, подвеске и отличиях спортивной версии компания сообщила в новом выпуске подкаста, размещённом в Telegram-канале «Поладим с LADA».

Как отметили в компании, двигатель Vesta Sport быстро набирает обороты и уверенно «тянет». Благодаря этому автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч уже на второй передаче. В «АвтоВАЗе» считают, что модель существенно отличается от обычных серийных автомобилей и помогает водителю приобрести новые навыки и привычки.

После знакомства с динамикой двигателя водителю важно соблюдать баланс между активным ускорением и требованиями ПДД, подчеркнули в «АвтоВАЗе». Скорость 60 км/ч автомобиль набирает и превышает быстро, причём это происходит почти незаметно. Поэтому даже при движении только на второй передаче необходимо контролировать показания спидометра.

Увеличенные тормозные механизмы обеспечивают высокую мощность и позволяют быстро остановить автомобиль, заявили в компании. По данным производителя, они сохраняют эффективность даже после серии резких торможений.

«После нескольких активных заездов от тормозных дисков будет исходить сильный жар. Прикасаться к ним точно не стоит. Но именно устойчивость к перегреву – отличительная особенность спортивных механизмов», — подчеркнули в «АвтоВАЗе».

Для LADA Vesta Sport также разработана плотная короткоходная подвеска. По пояснению производителя, она меняет ощущения от управления автомобилем. Анатомические кресла удерживают тело в поворотах и усиливают чувство связи с машиной.

В то же время спорт-седан сохранил все «базовые» функции стандартных моделей LADA и способен двигаться спокойно и тихо, если водитель выбирает такой режим, отметили в «АвтоВАЗе». В частности, выхлопная система настроена таким образом, чтобы не утомлять слух при обычной езде.

При спокойном темпе и невысоких оборотах LADA Vesta Sport, по оценке компании, может восприниматься как стандартный автомобиль. В «АвтоВАЗе» в таком режиме выделили комфортную настройку шасси, клиренс и набор доступных опций.

«Получается, что в ней словно живут два автомобиля с разными характерами. И выбор зависит от настроения водителя в данный конкретный момент. Или же от того, кто за рулем», — отметили в «АвтоВАЗе».

В потоке LADA Vesta Sport, по словам представителя компании, можно распознать по «припавшему» к дороге силуэту, рельефному обвесу и широко расставленным колёсам с пятиболтовым креплением. Эти элементы создают особые пропорции автомобиля и формируют его узнаваемый внешний вид, напомнили в компании.

Напомним, LADA Vesta Sport оснащается 1,8-литровым атмосферным двигателем, созданным на базе 122-сильного «атмосферника» 1.8Evo. Мощность агрегата составляет 147 лошадиных сил. В сочетании с шестиступенчатой «механикой» он разгоняет седан от 0 до 100 км/ч за 9,8 секунды, а универсал — за 9,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля с этим двигателем составляет 192-195 км/ч.

Ранее «Автоновости дня» писали, что «АвтоВАЗ» начал оснащать LADA Vesta Sport автоматическим климат-контролем и телематической системой. Первые 147-сильные автомобили с новыми опциями сошли с конвейера в начале июля.

Автор: Иван Бахарев

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