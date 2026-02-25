Главная Новости Alpine F1 Team Дуэн поведал, что получал угрозы убийством
Дуэн поведал, что получал угрозы убийством

Джек Дуэн рассказал о реальных угрозах убийством и нападении перед Гран При Майами, связанных с переходом в Alpine, в новом сезоне Drive to Survive.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.02.2026, 13:21·1 мин
Фото: F1news.ru

В новом сезоне документального сериала Drive to Survive гонщик Джек Дуэн поделился подробностями шокирующего инцидента, произошедшего в прошлом году. По словам спортсмена, ему поступали угрозы убийством, если он не покинет команду Alpine, уступив место Франко Колапинто.

«Мне угрожали убийством перед Гран При Майами, говорили, что убьют меня, если я не покину команду. Я получил шесть или семь писем, в которых говорилось, что если я останусь в машине после Майами, мне отрежут конечности», — рассказал Дуэн.

Гонщик также отметил, что ему пришлось столкнуться с опасной ситуацией. В присутствии своей девушки и тренера Дуэн подвергся нападению со стороны троих вооружённых мужчин. Для урегулирования инцидента была вызвана полиция, которая обеспечила сопровождение спортсмена.

После того как информация об угрозах в адрес Джека Дуэна стала известна представителям Формулы 1, организаторы приняли меры по обеспечению безопасности пилота.

Джек Дуэн (32)Alpine F1 Team (305)

