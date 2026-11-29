Система снижения лобового сопротивления DRS может вновь появиться в Формуле 1 в сезоне 2030 года одновременно с моторами V8.

Директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис сообщил, что такая возможность сейчас рассматривается. DRS в сочетании с электрической системой push-to-pass может прийти на смену нынешним решениям, которые используются для облегчения обгонов. Этот вариант будет более дешёвой, лёгкой и простой альтернативой активной аэродинамике и зонам обгона.

Николас Томбасис: «Поскольку электрическая часть силовой установки в 2030-м станет заметно меньше, изменятся и правила её использования. Очевидно, что главным образом она будет применяться не для рекуперации, а для помощи при обгоне. Сейчас мы проводим соответствующие расчёты на симуляторе, имитируя борьбу на трассе».