Drom: на Дальнем Востоке отмечают повышенный интерес к мощным автомобилям

Власти намерены пересмотреть порядок расчета утильсбора для автомобилей с моторами мощностью от 160 лошадиных сил. Как стало известно, при определении суммы сбора будет применяться так называемый повышающий коэффициент, который напрямую зависит от мощности двигателя.

На Дальнем Востоке это нововведение вызвало заметный всплеск интереса к покупке автомобилей с высокими показателями мощности. В сентябре в регионе зафиксирован многократный рост продаж таких машин, а средний чек увеличился на 17% и достиг отметки 1,1 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Drom.

Эксперты отмечают, что покупатели предпочли не дожидаться введения новых правил расчета утильсбора, что привело к ажиотажному спросу и мгновенно отразилось на статистике продаж. В целом, по оценкам специалистов, в регионе продажи автомобилей показали рост на 7%. Основным двигателем роста стал сегмент дорогих моделей с мощными моторами.

Лидирующую позицию по итогам месяца заняла Toyota Land Cruiser Prado, которая сумела подняться с девятого места и возглавить рейтинг продаж. Продажи этой популярной модели выросли на 63%, а средняя стоимость увеличилась на 13% и составила 3,1 млн рублей.

На втором месте оказалась Honda Fit, несмотря на снижение продаж примерно на 2%. Средняя цена на этот автомобиль выросла до 718 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Toyota Corolla Fielder, продажи которой увеличились на 10%. В пятерку также вошли Toyota Vitz (рост на 7%) и Toyota Corolla (плюс 2%).

Особенно заметный рост спроса наблюдается на автомобили мощностью более 160 лошадиных сил. Так, продажи Hyundai Palisade с 200-сильным мотором выросли в десять раз, а Kia Sorento с двигателем 180 л.с. показал двукратное увеличение продаж. Kia Carnival мощностью 294 л.с. приобрели в 2,6 раза чаще. Среди немецких премиальных марок отмечен высокий интерес к BMW 5 Series, где спрос увеличился на 74%, и к BMW X5, продажи которого подскочили на 52%.

Ранее стало известно, что депутаты от партии «Справедливая Россия» выступили с инициативой повысить утильсбор исключительно для автомобилей премиум-класса.

Фото: Drom