Срок ожидания экзамена по вождению наконец сократился до менее чем 20 недель

Срок ожидания практического экзамена по вождению достиг минимального уровня почти за два года. Согласно новым данным Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), в среднем начинающие водители теперь ждут экзамена менее 20 недель. При этом экзаменаторы продолжают указывать на проблемы с удержанием сотрудников и системой бронирования.

По информации DVSA, за последний год было проведено более 2.16 million практических экзаменов по вождению — это самый высокий показатель за 12 месяцев за всю историю наблюдений. В сентябре состоялось почти 192,000 экзаменов. За аналогичный период прошлого года их число составило лишь 1.86 million, что означает годовой рост на 16 per cent. В сентябре 2025 года 70 per cent экзаменационных центров установили максимальный срок ожидания в 24 недели, из-за чего учащиеся не могли забронировать экзамен.

“We inherited record waiting times and a significant backlog, and while driving test waiting times are still not where we want them to be, these figures show real progress is being made,” заявил министр дорог Justin Madders MP.

После пандемии Covid-19 в Великобритании за последние несколько лет образовалась значительная очередь на экзамены по вождению: начинающим водителям пришлось откладывать практическую часть. Высокая текучесть кадров среди экзаменаторов и деятельность онлайн-спекулянтов с билетами привели к сложной ситуации, вынудив правительство принять меры.