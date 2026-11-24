Водителям, которые собираются выпить лишнюю пинту перед поездкой, стоит дважды подумать: в декабре вероятность прохождения проверки на алкоголь в выдыхаемом воздухе в два раза выше, чем в любой другой месяц года.

Запрос о свободе информации, направленный благотворительной организацией по безопасности дорожного движения IAM RoadSmart в полицейские подразделения по всей Великобритании, показал, что в 2025 году в среднем каждый месяц проверку на дороге проходили 17,778 человек. Однако в декабре этот показатель превысил 34,000 — это эквивалентно более чем 1,000 проверок в день.

Такой рост, вероятно, связан с тем, что полиция учитывает сезон рождественских вечеринок. При этом доля положительных результатов — то есть людей, у которых содержание алкоголя превышало допустимый уровень, — составила 10 per cent. Это ниже показателя в 16 per cent, зафиксированного с апреля по ноябрь 2025 года. Тем не менее, согласно IAM RoadSmart’s 2025 Road Safety Report, за 12 месяцев до его публикации в феврале 2026 года 12 per cent водителей признались, что садились за руль после двух пинт пива или большого бокала вина.

“Too many people still convince themselves they are safe to drive after a few drinks, but any alcohol in your system can impact your judgement behind the wheel, therefore the safest option is not to drive at all,” said the charity’s director of policy, Nicholas Lyes.