Представлен новый эффектный Hyundai i20: "внедорожный характер" и значительное технологичное обновление

Содержание:

Компания Hyundai представила полностью обновлённую модель i20. Автомобиль получил заметно более массивный внешний вид, вдохновлённый современными кроссоверами, а также переработанный салон, в котором особое внимание уделено созданию ощущения простора. Новая версия модели также отличается значительным технологическим обновлением по сравнению с предыдущим поколением.

Габариты нового Hyundai i20 существенно увеличились: теперь он выше и длиннее своего предшественника. По размерам автомобиль практически совпадает с недавно модернизированными Toyota Yaris Cross и Volkswagen T-Cross, которые относятся к сегменту компактных SUV. Таким образом, традиционным хэтчбеком i20 уже не назвать, однако подобное направление развития вполне закономерно, учитывая стабильный рост популярности кроссоверов на мировом рынке.

Похожий шаг предприняла компания Fiat, выпустив новую версию Grande Panda с увеличенными размерами и броским дизайном. Этот автомобиль был признан лучшим супермини года и на сегодняшний день доступен по цене менее £200 в месяц через сервис Buy A Car. Ожидается, что новый Hyundai i20 появится в автосалонах Великобритании в течение ближайших 12 месяцев, а стартовая стоимость составит примерно £20,000, что сопоставимо с ценой Grande Panda, начинающейся от £19,000.

New i20 design

Дизайн обновлённого Hyundai i20 выполнен в соответствии с новой фирменной концепцией бренда под названием ‘Art of Steel’. Эта же философия легла в основу экстерьера недавно представленного Hyundai Ioniq 3. Вдохновением для дизайнеров послужили чёткие и прямые линии, характерные для металлических конструкций. В результате автомобиль получил выразительные грани по всему кузову — от передней части до задней.