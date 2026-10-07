Доступный вход в мир оффроуда: новый мотоцикл BMW стоит невероятно дешево

Стала известна стоимость мотоцикла BMW F 450 GS, выпуск которого запланирован на 2027 год. Об этом сообщает портал RideApart.

Особенности мотоцикла

На фоне сложной ситуации в мировой экономике крупные покупки «для развлечения» у большинства людей в первую очередь “идут под нож”. Это касается и мотоциклов. Исключением в последние годы стали малогабаритные байки и модели начального уровня. Производители, сосредоточившиеся на их выпуске, фиксируют прибыль.

Фото: Carsweek.ru

Компактный BMW F 450 GS, анонсированный несколько месяцев назад, поэтому вызвал особый интерес. Его характеристики впечатлили, однако стоимость эндуро до сих пор оставалась неизвестной.

Теперь стало известно, что мотоцикл будет стоить всего 7 тысяч долларов — совсем недорого для своего класса. Это может сделать модель потенциальным хитом. Ранее эксперты прогнозировали цену ближе к $10 000 с учетом логистических затрат и доплаты за бренд. Однако BMW нашли способ сделать мотоцикл массовым.

Технические характеристики байка

Генеральный директор BMW Motorrad Маркус Флаш отметил, что по европейской системе водительских категорий байк войдет в сегмент A2 — до 48 л. с. При разработке особое внимание уделили простоте, полному контролю, балансу стабильности и маневренности, а также интуитивному управлению.

F 450 GS должен стать универсальным напарником для любых условий — от бездорожья до шоссе. Модель будет простой, надежной и отзывчивой, а также готовой к поездке в любой момент.

Мотоцикл оснастят 420-кубовым двухцилиндровым рядным двигателем мощностью 48 лошадиных сил и с крутящим моментом 43 Нм. Покупателям предложат шестиступенчатую механическую коробку передач и фирменную автоматическую трансмиссию BMW.

В базовую комплектацию войдут подвески KYB спереди и сзади, тормозная система Brembo, а также несколько режимов езды (Riding Modes) для разных типов покрытия.

Производитель предложит широкий выбор аксессуаров и две ключевые модификации — Sport и GS Trophy. Они будут отличаться набором опций и защитных компонентов.

Старт продаж BMW F 450 GS в США ориентировочно намечен на первый квартал 2027 года.

Вам также может быть интересно: Лимитированный Stark VARG SM Sköll распродан менее чем за 48 часов.

Фото: BMW Motorrad