Какие комплекты шин доступны перед стартом в Сингапуре

Перед началом Гран При Сингапура пресс-служба Pirelli представила данные о комплектах шин, которые остались у гонщиков.
|Гонщик
|Команда
|Hard (С3)
|Medium (C4)
|Soft (C5)
|Новые
|Исп
|Новые
|Исп
|Новые
|Исп
|81. О.Пиастри
|McLaren
|1
|0
|2
|1
|1
|2
|01. Л.Норрис
|McLaren
|1
|0
|2
|1
|1
|2
|63. Д.Расселл
|Mercedes
|1
|0
|2
|1
|1
|2
|12. К.Антонелли
|Mercedes
|1
|0
|1
|2
|0
|3
|03. М.Ферстаппен
|Red Bull Racing
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|06. А.Хаджар
|Red Bull Racing
|1
|0
|1
|2
|3
|4
|16. Ш.Леклер
|Ferrari
|1
|0
|2
|0
|0
|4
|44. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|23. А.Элбон
|Williams
|1
|0
|2
|0
|4
|2
|55. К.Сайнс
|Williams
|1
|0
|2
|0
|2
|3
|41. А.Линдблад
|Racing Bulls
|1
|0
|2
|1
|0
|3
|30. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1
|0
|1
|2
|0
|3
|18. Л.Стролл
|Aston Martin
|1
|0
|2
|0
|3
|1
|14. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1
|0
|1
|0
|3
|2
|31. Э.Окон
|Haas
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|87. О.Берман
|Haas
|0
|1
|1
|0
|2
|3
|27. Н.Хюлкенберг
|Audi
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|05. Г.Бортолето
|Audi
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|10. П.Гасли
|Alpine
|1
|0
|1
|2
|0
|3
|43. Ф.Колапинто
|Alpine
|1
|0
|1
|2
|1
|2
|11. С.Перес
|Cadillac
|1
|0
|2
|0
|3
|1
|77. В.Боттас
|Cadillac
|1
|0
|2
|0
|3
|1