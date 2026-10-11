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Какие комплекты шин доступны перед стартом в Сингапуре

Перед Гран-при Сингапура Pirelli раскрыла запас шин гонщиков: доступны новые и использованные комплекты Hard, Medium и Soft для всех команд Формулы-1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.10.2026, 13:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед началом Гран При Сингапура пресс-служба Pirelli представила данные о комплектах шин, которые остались у гонщиков.

ГонщикКомандаHard (С3)Medium (C4)Soft (C5)
НовыеИспНовыеИспНовыеИсп
81. О.ПиастриMcLaren102112
01. Л.НоррисMcLaren102112
63. Д.РасселлMercedes102112
12. К.АнтонеллиMercedes101203
03. М.ФерстаппенRed Bull Racing101110
06. А.ХаджарRed Bull Racing101234
16. Ш.ЛеклерFerrari102004
44. Л.ХэмилтонFerrari102000
23. А.ЭлбонWilliams102042
55. К.СайнсWilliams102023
41. А.ЛиндбладRacing Bulls102103
30. Л.ЛоусонRacing Bulls101203
18. Л.СтроллAston Martin102031
14. Ф.АлонсоAston Martin101032
31. Э.ОконHaas101113
87. О.БерманHaas011023
27. Н.ХюлкенбергAudi102013
05. Г.БортолетоAudi101113
10. П.ГаслиAlpine101203
43. Ф.КолапинтоAlpine101212
11. С.ПересCadillac102031
77. В.БоттасCadillac102031

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