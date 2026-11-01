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Какие комплекты шин доступны перед стартом в Мехико

Перед Гран-при Мехико Pirelli раскрыла оставшиеся комплекты шин Формулы-1: у гонщиков по одному новому комплекту Hard и Medium, а запас Soft различается.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2026, 18:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед началом Гран При Мехико пресс-служба Pirelli представила данные о комплектах шин, оставшихся в распоряжении гонщиков.

ГонщикКомандаHard (С3)Medium (C4)Soft (C5)
НовыеИспНовыеИспНовыеИсп
81. О.ПиастриMcLaren101032
01. Л.НоррисMcLaren101013
63. Д.РасселлMercedes101004
12. К.АнтонеллиMercedes101013
03. М.ФерстаппенRed Bull Racing101013
06. А.ХаджарRed Bull Racing101004
16. Ш.ЛеклерFerrari101013
44. Л.ХэмилтонFerrari101004
23. А.ЭлбонWilliams101023
55. К.СайнсWilliams101023
41. А.ЛиндбладRacing Bulls101013
30. Л.ЛоусонRacing Bulls101013
18. Л.СтроллAston Martin101032
14. Ф.АлонсоAston Martin101041
50. Р.ХиракаваHaas101014
87. О.БерманHaas101014
27. Н.ХюлкенбергAudi101014
05. Г.БортолетоAudi101014
10. П.ГаслиAlpine101013
43. Ф.КолапинтоAlpine101014
11. С.ПересCadillac101023
77. В.БоттасCadillac101032

Источник

Pirelli (211)

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