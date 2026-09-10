Названы регионы России с самым дорогим и самым дешевым ОСАГО: в некоторых полис стоит дороже, чем в Москве

Летом 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО в России достигла 7641 рубля. Финансовый маркетплейс «Финуслуги» проанализировал период с 31 мая по 31 августа и определил регионы с наиболее высокими и низкими ценами на обязательную «автогражданку».

Самый дорогой в среднем полис зафиксировали в Новосибирской области — 13 189 рублей. На втором месте рейтинга оказался Хабаровский край: минувшим летом ОСАГО там стоило в среднем 10 500 рублей.

Далее по убыванию средней стоимости расположились Камчатский край, Москва и Мурманская область. Цена полиса в этих регионах составила соответственно 9479 рублей, 9445 рублей и 9330 рублей.

Рейтинг субъектов с наиболее доступным ОСАГО возглавили Белгородская область, где средняя стоимость составила 5858 рублей, и Забайкальский край — 5812 рублей. В Чукотском автономном округе показатель достиг 5501 рубля.

В Псковской области автомобили страховали в среднем за 5514 рублей. Самая низкая цена обязательной автогражданской страховки была отмечена в Ненецком автономном округе — 5443 рубля.

«Финуслуги» также представили данные о марках автомобилей, которые занимали наибольшую долю в продажах ОСАГО летом 2026 года. Первое место досталось LADA — на неё пришлось 19,9% оформленных полисов. Toyota заняла вторую позицию с долей 9,4%, а Hyundai — третью, с 7,0%.

В первую «десятку» вошли также Kia, доля которой составила 6,7% продаж ОСАГО, Renault — 5,3% и Nissan — 5,1%. Далее расположились Volkswagen (4,5%), Chevrolet (3,9%), Ford (3,3%) и Mitsubishi (2,8%).

Ранее финансовый маркетплейс «Сравни» назвал автомобили с самой дорогой и самой дешёвой обязательной «автогражданкой» в июле. В число марок, на которые ОСАГО оформляли чаще всего, вошли ВАЗ, Toyota и Kia.

Напомним, с 19 сентября в России начнут действовать новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов работ. Их будут использовать при расчёте восстановительного ремонта по ОСАГО. В РСА ожидают, что нововведение приведёт к увеличению среднего размера выплат автомобилистам.

Автор: Иван Бахарев

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