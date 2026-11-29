Зимой водителям следует выбирать скорость с учётом состояния дорожного покрытия, а не только установленного лимита. Автоэксперт финансового маркетплейса «Сравни» Федор Калабкин рассказал «Газете.Ru», какие привычки за рулём стоит изменить в холодный сезон и как подготовить автомобиль.

Как отметил Калабкин, на снежной каше и гололёде тормозной путь даже исправной машины с хорошими шинами значительно отличается от показателя на сухом асфальте. Если дорога покрыта льдом или не расчищена, эксперт рекомендовал снижать скорость ниже разрешённого предела. Особенно важно соблюдать это правило на загородных трассах.

На скользком покрытии специалист посоветовал отказаться от резких манёвров. Обгон, поворот и остановку необходимо планировать заранее, а тормозить — плавно. При заносе автомобиля действия водителя зависят от типа привода, подчеркнул Калабкин.

В начале зимы эксперт рекомендовал провести комплексную диагностику машины в техцентре. В частности, следует проверить тормозную систему, подвеску и состояние тормозной жидкости. Последнему аспекту, по словам Калабкина, особенно важно уделить внимание, если жидкость не меняли в течение последних двух лет.

Калабкин также напомнил о необходимости следить за видимостью. Дорожная грязь и реагенты быстро покрывают не только стёкла, но и зеркала с фарами. Эксперт посоветовал возить в багажнике запас зимней омывающей жидкости: для городских поездок достаточно минимум одной канистры, а для загородных маршрутов потребуется больше. Кроме того, в автомобиле стоит иметь салфетки или бумажные полотенца.

Ещё один риск, по словам специалиста, связан с грузовиками, которые сложно полностью очистить от снега и наледи. С крыш и бортов фур во время движения могут срываться снежная пыль и куски льда. Они способны ухудшить обзор и повредить стёкла, фары и элементы кузова. И в городе, и на трассе Калабкин рекомендовал не двигаться долго рядом с грузовым транспортом и сохранять комфортную дистанцию.

Перед началом зимнего сезона эксперт также посоветовал проверить срок действия ОСАГО. Он напомнил, что этот полис покрывает ущерб, причинённый другим участникам движения, но не компенсирует восстановление собственной машины. Для защиты от таких расходов Калабкин предложил рассмотреть каско.

Альтернативой, по словам Калабкина, может стать мини-каско, предусматривающее защиту от отдельных рисков. В их числе специалист назвал падение снега и наледи с крыш, а также льда с движущихся автомобилей. Такие полисы, как правило, стоят дешевле каско, отметил эксперт.

Ранее автоэксперт Ашот Ерицян оценил расходы на подготовку автомобиля к зиме без покупки новых шин. По его словам, затраты могут вырасти, если машине потребуется ремонт тормозной системы или подвески.