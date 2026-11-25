Доработку современных гибридных силовых установок, которые будут использоваться до 2030 года, могут «заморозить». Такое решение призвано обеспечить производителям равные условия.

В настоящее время команда Cadillac использует клиентские моторы Ferrari, тогда как General Motors разрабатывает для нее двигатели V8 на сезон 2030 года и не направляет ресурсы на совершенствование действующих силовых установок. Производители, уже поставляющие моторы для Формулы 1, одновременно вынуждены заниматься их доработкой и разработкой новых агрегатов.

Как сообщает The Race, предлагается прекратить модернизацию действующих силовых установок в середине сезона 2028 года. Благодаря этому любой производитель, уступающий конкурентам в мощности и эффективности, получит полтора сезона, чтобы сократить отставание. После этого работы с нынешними силовыми установками остановят, а компании смогут сосредоточиться на разработке моторов 2030 года.