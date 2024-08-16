Автомобильный бензин с индексом октанового числа 92 вредит двигателю, так как многие водители его неправильно понимают

Эксперты отмечают, что главным преимуществом бензина марки «девяносто второй» перед продуктами с высоким октановым числом является его более низкая цена. Многие водители стремятся экономить на топливе, и в настоящее время разница между АИ-92 и АИ-95 составляет примерно 5 рублей за литр, что приблизительно 10% от общей стоимости заливки бака. Согласно статистике, за год каждый владелец автомобиля тратит в среднем около 85 тысяч рублей на заправку своего транспортного средства при среднегодовом пробеге 17,5 тысяч километров. Экономия в 10% в данном случае несомненно значительная.

Тем не менее, стоит отметить, что у такой стратегии экономии есть и обратная сторона, на которую указывают специалисты. Существует риск, что в будущем придется обратиться к дорогостоящему ремонту двигателя, который, возможно, не рассчитан на использование низкокачественного бензина. Некоторые автомобили современного производства смогут работать на «девяносто втором» топливе, однако обычно это сопряжено с серьезными ограничениями, такими как осторожное обращение с двигателем и избегание значительных нагрузок и высоких оборотов. Производители отмечают, что использование АИ-92 может повлечь за собой увеличение расхода топлива и снижение мощности и динамики автомобиля.

Если автопроизводитель разрешил использование 92-го бензина как запасного варианта, то следует заправляться исключительно «девяносто пятым». Это обусловлено техническими особенностями узлов двигателя, задуманных для работы с высокооктановым топливом, хотя в некоторых случаях могут допускаться недолгие переходные периоды на низкокачественном бензине при отсутствии значительных нагрузок.

Не стоит злоупотреблять использованием бензина АИ-92, если его применение допускается только в исключительных случаях и не рекомендуется для регулярной заправки. Подобная практика может привести к потере гарантии (это касается всех автомобилей, поставляемых официально в Россию или произведенных на территории страны) и созданию опасности серьезного ремонта силового агрегата.