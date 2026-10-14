Не спешите списывать европейские автобренды со счетов: Парижский автосалон доказал, что они готовы к борьбе

На этой неделе ведущие европейские автопроизводители масштабно представили свои новинки на Парижском автосалоне. Все понимают, с какими трудностями сегодня сталкивается отрасль, поэтому появление действительно интересных продуктов и идей от традиционных производителей стало обнадеживающим сигналом.

Для некоторых компаний такая демонстрация силы имела особое значение. Stellantis и Renault Group, например, объединяют массовые бренды, которые потенциально могут сильнее других пострадать из-за активного продвижения китайских производителей в Европе. Обеим группам необходимо было убедительно показать покупателям, что они готовы справиться с предстоящими вызовами.

Если взглянуть на статистику продаж за этот год, можно подумать, что смена лидеров уже началась. Китайские бренды продолжают увеличивать свою долю на рынке Великобритании, и последствия этого очевидны: закрытие заводов, сокращение рабочих мест и снижение прибыли свидетельствуют о серьезных проблемах местной автомобильной промышленности.

Однако европейские компании оказались устойчивее, чем многие привыкли считать. У китайских производителей есть значительный импульс развития, но конкуренция стимулирует инновации. Очевидно, что “business as usual” больше не устраивает ни одного из традиционных игроков.

В Париже эта устойчивость проявилась в полной мере. Многие главные премьеры были представлены брендами Stellantis, продемонстрировавшими амбициозные концепты с динамичным новым языком дизайна и передовыми технологиями. Эти разработки созданы не только ради выставки: значительная часть представленных решений появится в серийных моделях, причем сроки их создания будут сокращены.

Новое руководство во главе с Antonio Filosa сделало ставку на свежий подход. Stellantis усилила внимание к наследию, лежащему в основе каждого из ее брендов, одновременно переняв у китайских производителей высокие темпы разработки, гибкость и эффективность.

Renault Group также продолжила развивать текущий успех. Концепты Renault E-Space и Alpine A310 Vision продемонстрировали, насколько значительными остаются дизайнерские компетенции и опыт компании.

С точки зрения человека, посетившего два последних крупных китайских автосалона в Пекине, Париж не выглядел похожим на провинциальный праздник, обращенный в прошлое. Напротив, у меня сложилось впечатление, что европейские специалисты вновь сосредоточились на главных задачах и хорошо понимают, что необходимо сделать для сохранения актуальности в реальном мире.

Материалы этого выпуска показывают, насколько быстро традиционные автопроизводители смогли повысить темп и качество работы. Впереди их ждут серьезные испытания, однако увиденное в Париже доказывает: списывать европейские компании со счетов пока рано.

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