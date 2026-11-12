Не вините новый автомобиль в чрезмерном расходе топлива, пока не обкатали его как следует.

В условиях топливного кризиса британские водители закономерно уделяют ещё больше внимания экономичности автомобилей. Если недавно приобретённая новая машина расходует больше топлива, чем обещал производитель, не стоит сразу беспокоиться: возможно, ей требуется так называемый ‘break in period’.

Производители уже несколько десятилетий рекомендуют обкатку автомобиля, чтобы повысить шансы на достижение заявленных показателей экономичности, производительности и долговечности. Этот процесс зависит не только от манеры вождения, но и от обслуживания машины. Некоторые рекомендации, включая уход за шинами, тормозами и подвеской, применимы и к электромобилям, однако в данном случае речь идёт об эффективности автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Современные автомобильные технологии позволили отказаться от строгих требований к обкатке большинства новых машин. Тем не менее многие автопроизводители по-прежнему приводят соответствующие рекомендации в руководствах, чтобы максимально продлить срок службы двигателя. Например, Toyota советует не использовать круиз-контроль на протяжении первых 621 miles. Это позволяет двигателю работать на разных оборотах, что на раннем этапе предпочтительнее длительного поддержания постоянной частоты вращения. При этом Toyota также рекомендует в этот период избегать высоких оборотов двигателя — более 4,000rpm.