Доменикали не сомневается, что гонки в Катаре и Абу-Даби состоятся

Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали считает, что события на Ближнем Востоке не повлияют на проведение двух заключительных этапов сезона в Катаре и Абу-Даби.

Во время этапа в Зандфорте он отметил, что все оставшиеся гонки этого года должны состояться в соответствии с утверждённым графиком.

Стефано Доменикали: «Сейчас в Формуле 1 происходит много событий. После этапа в Зандфорте нас ждёт Монца – там будет невероятное количество болельщиков и сумасшедшая атмосфера. Затем мы приедем на новую трассу в Мадриде. Это прекрасный город, в котором впервые за много лет пройдёт гонка.

После, как вы знаете, мы отправимся в Малайзию, где в этом году пройдёт Гран При Бахрейна. Могу поделиться отличной новостью – места на трибунах в Сепанге уже полностью распроданы. Теперь в продажу поступят билеты без закреплённых мест.

Подумать только, всего за несколько недель нам удалось полностью распродать билеты на рынке, где Формулы 1 не было с 2017 года. Это невероятное достижение и результат нашей совместной работы. Я этим очень доволен.

Одновременно мы уже готовимся и к дальнейшим гонкам. Календарь утверждён, и я уверен, что Лас-Вегас вновь станет уникальным местом с невероятной атмосферой.

Как я уже сказал, календарь сформирован, и пока ещё в продаже остаются билеты на Гран При Абу-Даби. В целом, всё развивается хорошо, и мы продолжаем работать над тем, чтобы провести все этапы, которые обещали в начале года».