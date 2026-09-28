Доменикали: Ferrari необходимы уверенность и единство

Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали, ранее много лет возглавлявший команду Ferrari, на фоне критики и слухов об увольнении Фредерика Вассёра призвал Скудерию сохранять сплочённость и единство.

Стефано Доменикали: «Сейчас результаты не всегда соответствуют ожиданиям. Мой опыт подсказывает, что именно в период, когда ходят многочисленные слухи, в том числе о самовыдвижении известных персон, нужно сохранять уверенность и единство, избегать скоропалительных решений, способных сбить команду с пути и привести к ещё большему отставанию.

Фредерик Вассёр руководит командой Ferrari и стремиться поддерживать выбранный курс, четко понимая, что нужно для достижения побед. Чем сильнее буря, тем важнее, чтобы капитан держал курс».