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Доменикали: Ferrari необходимы уверенность и единство

Стефано Доменикали призвал Ferrari к единству на фоне слухов об увольнении Фредерика Вассёра, заявив, что команде важно сохранить курс и избегать резких решений.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.09.2026, 17:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали, ранее много лет возглавлявший команду Ferrari, на фоне критики и слухов об увольнении Фредерика Вассёра призвал Скудерию сохранять сплочённость и единство.

Стефано Доменикали: «Сейчас результаты не всегда соответствуют ожиданиям. Мой опыт подсказывает, что именно в период, когда ходят многочисленные слухи, в том числе о самовыдвижении известных персон, нужно сохранять уверенность и единство, избегать скоропалительных решений, способных сбить команду с пути и привести к ещё большему отставанию.

Фредерик Вассёр руководит командой Ferrari и стремиться поддерживать выбранный курс, четко понимая, что нужно для достижения побед. Чем сильнее буря, тем важнее, чтобы капитан держал курс».

Источник

Стефано Доменикали (81)Ferrari (1041)

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