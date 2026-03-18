В феврале на российском авторынке доля SUV достигла рекордных 75%

В феврале 2026 года продажи новых кроссоверов и внедорожников на российском рынке достигли 60 тысяч единиц. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на АО «ППК»*. Доля сегмента SUV среди всех легковых автомобилей составила 75%, что стало новым рекордом за месяц.

Ранее максимальный показатель был зафиксирован в октябре 2025 года, тогда доля SUV составляла 74,7%. В последующие месяцы — с ноября 2025-го по январь 2026-го — этот показатель варьировался в пределах от 73,6% до 74,6%. Таким образом, на сегодняшний день три из четырех новых легковых автомобилей в России — это либо кроссоверы, либо внедорожники.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин отмечает, что текущий уровень рыночной доли SUV в 75% может оказаться не пределом. По его мнению, в дальнейшем эта цифра способна вырасти еще больше.

Эксперт подчеркивает, что сейчас на российском рынке практически отсутствуют автомобили классов В и С, если не учитывать модели LADA и отдельные седаны других марок. Еще несколько лет назад такие автомобили были широко представлены у ушедших брендов и пользовались большим спросом. Однако, согласно текущим планам, среди моделей оставшихся производителей подобных предложений пока не ожидается. Это создает предпосылки для дальнейшего увеличения доли кроссоверов и внедорожников.

Фото: АВТОСТАТ