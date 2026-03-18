В феврале на российском авторынке доля SUV достигла рекордных 75%

В феврале 2026 года кроссоверы и внедорожники заняли рекордные 75% российского рынка новых легковых автомобилей, сообщили эксперты АВТОСТАТ.
Редакция
18.03.2026, 08:02·2 мин
В феврале 2026 года продажи новых кроссоверов и внедорожников на российском рынке достигли 60 тысяч единиц. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на АО «ППК»*. Доля сегмента SUV среди всех легковых автомобилей составила 75%, что стало новым рекордом за месяц.

Ранее максимальный показатель был зафиксирован в октябре 2025 года, тогда доля SUV составляла 74,7%. В последующие месяцы — с ноября 2025-го по январь 2026-го — этот показатель варьировался в пределах от 73,6% до 74,6%. Таким образом, на сегодняшний день три из четырех новых легковых автомобилей в России — это либо кроссоверы, либо внедорожники.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин отмечает, что текущий уровень рыночной доли SUV в 75% может оказаться не пределом. По его мнению, в дальнейшем эта цифра способна вырасти еще больше.

Эксперт подчеркивает, что сейчас на российском рынке практически отсутствуют автомобили классов В и С, если не учитывать модели LADA и отдельные седаны других марок. Еще несколько лет назад такие автомобили были широко представлены у ушедших брендов и пользовались большим спросом. Однако, согласно текущим планам, среди моделей оставшихся производителей подобных предложений пока не ожидается. Это создает предпосылки для дальнейшего увеличения доли кроссоверов и внедорожников.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
