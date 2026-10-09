В сентябре доля автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, достигла рекордных 66%

В сентябре 2026 года в Россию импортировали 32,6 тыс. новых легковых автомобилей. На поставки по каналам параллельного импорта пришлось 66% от общего объема — это максимальный показатель. Об этом сообщил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, сославшись на данные АО «ППК»*.

Эксперт связывает высокий результат с ростом производства автомобилей внутри страны и сокращением объемов поставок со стороны официальных импортеров.

По словам Целикова, в прошлом месяце официальные дистрибьюторы ввезли 10,4 тыс. автомобилей. Еще 22,2 тыс. машин доставили физлица и независимые дилеры.

С января по сентябрь нынешнего года доля импортных новых легковых автомобилей достигла 51%. Годом ранее показатель составлял 43%, а в 2024-м был ниже 20%.

Фото: АВТОСТАТ