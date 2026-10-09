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В сентябре доля автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, достигла рекордных 66%

Параллельный импорт обеспечил рекордные 66% поставок новых легковых автомобилей в Россию в сентябре 2026 года: всего было ввезено 32,6 тыс. машин.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.10.2026, 17:21·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В сентябре 2026 года в Россию импортировали 32,6 тыс. новых легковых автомобилей. На поставки по каналам параллельного импорта пришлось 66% от общего объема — это максимальный показатель. Об этом сообщил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, сославшись на данные АО «ППК»*.

Эксперт связывает высокий результат с ростом производства автомобилей внутри страны и сокращением объемов поставок со стороны официальных импортеров.

По словам Целикова, в прошлом месяце официальные дистрибьюторы ввезли 10,4 тыс. автомобилей. Еще 22,2 тыс. машин доставили физлица и независимые дилеры.

С января по сентябрь нынешнего года доля импортных новых легковых автомобилей достигла 51%. Годом ранее показатель составлял 43%, а в 2024-м был ниже 20%.

Фото: АВТОСТАТ

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Легковые автомобили (874)Импорт (104)Параллельный импорт (83)

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