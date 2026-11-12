Техосмотр не пройден, несмотря на наличие документа: МВД подготовило проект порядка аннулирования диагностических карт

МВД России разработало проект приказа, регулирующего аннулирование диагностических карт автомобилей. Документом также определяется срок уведомления собственника транспортного средства и других участников процедуры, сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД уточнили, что аннулировать будут карты, подтверждающие допуск к дорожному движению автомобилей, не прошедших техосмотр в установленном порядке. Основанием также может стать выявленное во время проверки несоответствие машины обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Решение, как пояснили в министерстве, сможет принять руководитель регионального подразделения Госавтоинспекции или его заместитель. Поводом для этого могут послужить результаты контрольного (надзорного) мероприятия с одновременной выдачей предписания об устранении нарушений обязательных требований, сведения органов прокуратуры либо вступившее в законную силу решение суда.

Уведомление собственника транспортного средства об аннулировании диагностической карты возложат на региональное подразделение Госавтоинспекции. Кроме владельца автомобиля, ведомство должно будет проинформировать профессиональное объединение страховщиков и оператора техосмотра, который оформил карту.

С 1 сентября текущего года в России действуют измененные правила техосмотра. В частности, при отсутствии СТС или ПТС и невозможности восстановить эти документы разрешается предъявлять расширенную выписку из государственного реестра транспортных средств.

Ранее МВД получило право отключать операторов от единой системы техосмотра за неоднократное оформление фиктивных диагностических карт. Принимать такое решение можно без согласования с Российским союзом автостраховщиков.

Автор: Иван Бахарев