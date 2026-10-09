До 250 000 рублей — скидка на современный российский кроссовер

Специальное предложение действует ограниченное время — до 31 октября. В течение октября россияне смогут уменьшить стоимость моделей L4 и L6 от Tenet максимум на 250 000 рублей при использовании трейд-ин.

Бренд Tenet создан в России в сотрудничестве холдинга «АГР» и китайской стратегической платформы Defetoo. Сейчас компания предлагает выгодные условия по программе трейд-ин. В сочетании с октябрьской скидкой они позволяют сэкономить до четверти миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Как сообщает Auto Mail, при покупке Tenet Plus L4 программа Elegant трейд-ин обеспечивает экономию в размере 150 000 рублей. Дополнительно сумму можно увеличить еще на 100 000 рублей. Дилеры определили перечень иномарок, сдача которых в трейд-ин дает право на дополнительную скидку. В список входят автомобили KIA, Mazda и Hyundai.

Таким образом, городской кроссовер L4 можно приобрести дешевле на 250 000 рублей.

Для модели L6 действуют аналогичные условия, однако базовая скидка по программе Elegant составляет 100 000 рублей. Поэтому максимальная выгода до 31 октября составит 200 000.

Недавно мы рассказывали, за сколько можно приобрести надежный полноприводный внедорожник от Tenet и других компаний, представленных в РФ.

Фото: rbk