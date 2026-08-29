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Организаторы наняли 700 человек для работы на MadRing

Гран При Испании на новом автодроме MadRing в Мадриде 11–13 сентября 2027 года обеспечат 700 специалистов: маршалы, медики, пожарные и сотрудники RACE.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.08.2026, 10:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Тесты Формулы 3, состоявшиеся в начале недели на новом мадридском автодроме MadRing, стали заключительной проверкой готовности его служб перед дебютным Гран При Испании. С 2027 года гонка будет постоянно проходить в столице страны. Национальный автоклуб, официально называющийся El Real Automоvil Club de España (Королевский автомобильный клуб Испании), подходит к этому престижному проекту со всей серьёзностью.

Сокращённое название организации — RACE. Ещё в мае мы писали, как автоклуб совместно с автодромом занимается подготовкой многочисленного персонала, которому предстоит работать на MadRing в течение гоночного уик-энда.

Мадридская газета AS привела статистику, согласно которой во время тестов Ф3 благодаря усилиям RACE на автодроме проходил подготовку коллектив численностью 700 человек. В его состав вошли 575 маршалов и официальных лиц, 80 медицинских работников, 40 пожарных, более трёх десятков профессионалов из автоспортивного сообщества и 30 сотрудников самого Королевского автоклуба Испании.

Команде такого масштаба предстоит заниматься всеми вопросами спортивной организации и обеспечения безопасности, а при необходимости проводить спасательные операции во время предстоящего Гран При Формулы 1.

Тесты Формулы 3 стали возможностью отработать взаимодействие всех служб автодрома. Ранее тот же коллектив прошёл подготовку на автодроме в Хараме во время этапа испанского чемпионата Ф4.

«Опыт, полученный нашей командой, официальными лицами и другими профессионалами в ходе тренировок, проходивших на автодроме в Хараме – гарантия того, что они справятся с задачами по обеспечению безопасности на гонке Формулы 1 в Мадриде, историческом событии, столь важном для всего испанского автоспорта», – заявил Игнасио Фернандес, представитель RACE.

Гран При Испании состоится на автодроме MadRing с 11 по 13 сентября.

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