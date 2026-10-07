Кому подойдет новая Yamaha YZF-R2

Мотоцикл Yamaha YZF-R2 дебютировал в конце августа 2026 года, пока исключительно в Индии. Новинку также испытал гонщик команды Yamaha MotoGP Фабио Куартараро на трассе в Мадрасе во время специального мероприятия R2. Журналисты издания RideApart поделились обзором и впечатлениями от нового спортбайка.

Позиционирование новой модели

Yamaha YZF-R2 — малокубатурный спортбайк, призванный занять нишу между 155-кубовой R15 и 321-кубовой R3. В первую очередь модель ориентирована на азиатские рынки. В Индии и ряде других стран Южной и Юго-Восточной Азии мотоциклы с двигателями объемом 150–200–250 см³ пользуются наибольшим спросом и быстро набирают популярность среди молодежи и городских райдеров.

Фото: Carsweek.ru

Модель R15 с двигателем объемом 155 кубических сантиметров долгие годы оставалась хитом продаж. При этом в модельном ряду бренда не хватало логичного “следующий шаг”, поскольку переход на 321-кубовый R3 нередко оказывался слишком дорогим.

Yamaha создала R2 как «золотую середину» — более мощный, но доступный мотоцикл. Снизить его цену до 2.4 тысячи долларов удалось благодаря локализации производства двигателей в Индии.

Ключевые характеристики мотоцикла

Снаряженная масса новинки составляет 149 кг. Мотоцикл оснащен одноцилиндровым 4-тактным двигателем рабочим объемом 204 кубических сантиметров, жидкостным охлаждением и двумя распредвалами. Мощность агрегата составит 26,1 л.с., а крутящий момент — 19 Н·м.

Кроме того, Yamaha использовала рокеры с толкателями и алмазоподобное покрытие внутренних элементов двигателя. Это должно обеспечить ощущения от вождения, схожие с теми, которые дает более компактный R1.

Варианты комплектации

Yamaha YZF-R2 будет выпускаться в трех вариантах комплектации. Все версии получат 17-дюймовые колеса, трекшн-контроль, проскальзывающее сцепление со вспомогательным механизмом, 37-миллиметровую перевернутую вилку (USD) и двухканальную ABS.

Также владельцам будет доступен 5-дюймовый цветной TFT-дисплей и возможность выбора одного из трех режимов езды.

Комплектации отличаются следующим образом:

Базовая R2 предлагается только в одной расцветке — Metallic Black & Dark Bluish Gray. Мотоцикл оснащается черными колесами и сиденьем с простой матовой отделкой.

Средняя версия YZF-R2 доступна в цветах Matte White Pearl и Racing Blue — фирменном синем оттенке Yamaha. Покупатель также получит легкосплавные диски, окрашенные в цвет кузова. Графика и материалы обновлены для создания более премиального внешнего вида. Главное отличие этой комплектации — заводской двусторонний квикшифтер.

Топовая версия YZF-R2M предлагается в цвете Metallic Gray. Помимо квикшифтера, она получает эксклюзивные элементы: объемную 3D-эблему, сиденье с отделкой под искусственную замшу, серебристый маятник и специальную обработанную насадку глушителя в стиле старшего R1M.

Изменения в R2M не ограничиваются внешним оформлением. Эта версия отличается наибольшим количеством регулировок: владелец сможет настроить переднюю вилку, задний амортизатор, рычаги тормоза и сцепления. Кроме того, R2M оснащается смарт-ключом, отсутствующим у младших версий.

Выводы

Для райдеров, которые хотят перейти на новый уровень, R2 может стать удачным вариантом. Вероятно, мотоцикл появится и на других рынках за пределами Индии, особенно в Азии и Латинской Америке. При этом планов по выводу модели в США и Европу у Yamaha пока нет: в этих регионах аналогичную нишу занимают YZF-R125 и YZF-R3.

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Фото: Yamaha