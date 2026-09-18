Дино Беганович уйдёт из гоночной академии Ferrari

Дино Беганович вошёл в состав Гоночной академии Ferrari в 2020 году. С тех пор при поддержке Скудерии он успел проявить себя в Формуле 3 и Формуле 2, одержав победы в обеих сериях.

При этом шведский гонщик ни разу не был реальным претендентом на титул. Поэтому в Ferrari решили, что по окончании 2026 года Беганович покинет Гоночную академию. Однако за прошедшее время Дино зарекомендовал себя как эффективный специалист по работе на симуляторе, помогая основным гонщикам команды оценивать настройки во время гоночных уик-эндов. Полностью расставаться с ним в Ferrari не намерены.

В связи с этим команда Формулы 1 продолжит сотрудничество с Бегановичем в 2027 году. Он сохранит работу на симуляторе, а также будет участвовать в тестах на машинах прошлых лет в рамках программы TPC.

В то же время в Ferrari не считают, что у Бегановича достаточно потенциала для выступлений за одну из машин команды в гонках. По этой причине Скудерия не пытается найти ему место в Формуле 1 в одной из небольших команд для получения опыта. Ранее такой путь был выбран для Оливера Бермана, а теперь — для Рафаэля Камары.