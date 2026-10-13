Российские дилеры принимают заказы на Renault Koleos для корейского рынка под другим названием

Владивостокские дилеры в России принимают заказы на кроссовер Renault Samsung QM6, поставляемый по параллельному импорту. В страну обещают привезти автомобили первого поколения во втором рестайлинге. Речь идет о машинах 2023-2024 года выпуска с пробегом. Одна из компаний предлагает доставить единственный кроссовер 2026 года сборки.

Самый «свежий» Renault Samsung QM6, представленный на Авто.ру, проехал 82 километра. Пробег автомобилей в актуальных объявлениях в среднем составляет 30-50 тысяч километров. Стоимость предложений находится в диапазоне от 1,47 до 3,75 млн рублей, сообщает CarsWeek.ru.

Renault Samsung QM6 представляет собой модификацию кроссовера Renault Koleos для корейского рынка. С этой моделью российские автомобилисты уже хорошо знакомы.

Фото: Carsweek.ru

Переднеприводный Renault QM6 оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. Мотор рассчитан на бензин АИ-95. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет около 8,3 литра на 100 км пробега. В городском режиме показатель увеличивается минимум до 9 литров, а для трассы заявлен расход 7,4 литра.

В список оснащения входят кожаный салон, светодиодная оптика, климат-контроль, кресла с подогревом, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и другие опции.

Фото: Carsweek.ru

Второй рестайлинг Renault Samsung QM6 с индексом HZG состоялся в 2023 году. Обновленный кроссовер получил новую радиаторную решетку с хромированной отделкой, переработанные бамперы и другую головную оптику. Задние фонари оснастили обновленной начинкой и динамическими указателями поворота.

Мультимедийная система обзавелась более крупным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, была улучшена шумоизоляция, а кресла получили обивку из экокожи, подогрев и вентиляцию. В оснащении также появилось безрамочное зеркало заднего вида.

Дизельные силовые агрегаты исключили из моторной гаммы кроссовера. В ней оставили только 144-сильную бензиновую и 140-сильную газовую версии.

Ранее стало известно, что на американский авторынок может вернуться минивэн Renault E-Space.

Фото: Auto.ru