Главная Новости Российские дилеры принимают заказы на Renault Koleos для корейского рынка под другим названием
Новости

Российские дилеры принимают заказы на Renault Koleos для корейского рынка под другим названием

Renault Samsung QM6 из Владивостока: дилеры принимают заказы на кроссоверы 2023–2024 годов с пробегом, цены варьируются от 1,47 до 3,75 млн рублей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.10.2026, 08:34·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Владивостокские дилеры в России принимают заказы на кроссовер Renault Samsung QM6, поставляемый по параллельному импорту. В страну обещают привезти автомобили первого поколения во втором рестайлинге. Речь идет о машинах 2023-2024 года выпуска с пробегом. Одна из компаний предлагает доставить единственный кроссовер 2026 года сборки.

Самый «свежий» Renault Samsung QM6, представленный на Авто.ру, проехал 82 километра. Пробег автомобилей в актуальных объявлениях в среднем составляет 30-50 тысяч километров. Стоимость предложений находится в диапазоне от 1,47 до 3,75 млн рублей, сообщает CarsWeek.ru.

Renault Samsung QM6 представляет собой модификацию кроссовера Renault Koleos для корейского рынка. С этой моделью российские автомобилисты уже хорошо знакомы.

Renault Samsung QM6
Фото: Carsweek.ru

Переднеприводный Renault QM6 оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. Мотор рассчитан на бензин АИ-95. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет около 8,3 литра на 100 км пробега. В городском режиме показатель увеличивается минимум до 9 литров, а для трассы заявлен расход 7,4 литра.

В список оснащения входят кожаный салон, светодиодная оптика, климат-контроль, кресла с подогревом, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и другие опции.

Renault Samsung QM6
Фото: Carsweek.ru

Второй рестайлинг Renault Samsung QM6 с индексом HZG состоялся в 2023 году. Обновленный кроссовер получил новую радиаторную решетку с хромированной отделкой, переработанные бамперы и другую головную оптику. Задние фонари оснастили обновленной начинкой и динамическими указателями поворота.

Мультимедийная система обзавелась более крупным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, была улучшена шумоизоляция, а кресла получили обивку из экокожи, подогрев и вентиляцию. В оснащении также появилось безрамочное зеркало заднего вида.

Дизельные силовые агрегаты исключили из моторной гаммы кроссовера. В ней оставили только 144-сильную бензиновую и 140-сильную газовую версии.

Ранее стало известно, что на американский авторынок может вернуться минивэн Renault E-Space.

Фото: Auto.ru

Источник

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация